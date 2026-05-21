Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

NBP zwiększa rezerwy złota. Nowe dane

|
zloto shutterstock_1689534922_1
Złoto, SAFE i kontrola NIK w NBP
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Narodowy Bank Polski w kwietniu powiększył swoje rezerwy złota, dokupując kolejne tony kruszcu. Na koniec miesiąca zasoby banku centralnego wynosiły blisko 19,15 miliona uncji złota, o łącznej wartości ponad 322 miliardów złotych - wynika z najnowszych danych NBP.

Na koniec kwietnia w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego było ponad 19,15 miliona uncji złota, czyli około 595 ton - wynika z danych opublikowanych przez bank centralny w czwartek. W stosunku do końca marca zasoby złota należące do NBP wzrosły o ponad 450 tysięcy uncji, czyli o około 14 ton.

NBP kupuje złoto

Wartość złota należącego do NBP wyniosła 322 miliardów złotych (albo przeszło 75,7 miliardów euro lub prawie 88,4 miliardów dolarów).

O tym, że NBP na koniec kwietnia miał 595 ton złota mówił na początku maja prezes NBP Adam Glapiński. Zgodne z uchwałą zarządu banku centralnego, NBP ma zwiększyć zasoby złota do 700 ton.

Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"

Paulina Karpińska

W ubiegłym roku NBP był jednym z największych nabywców złota z banków centralnych, zamykając 2025 rok z około 550 tonami, co stanowiło wartość ponad jednej czwartej jej całkowitych rezerw - przypomniał "FT". W styczniu prezes NBP Adam Glapiński podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton.

Według informacji banku centralnego na dzień 9 kwietnia - niezrealizowany zysk Narodowego Banku Polskiego z posiadanych rezerw złota wyniósł 169 miliardów złotych.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
TVN24
31 min
0310_repo_fas_3
Mylą go z ADHD lub autyzmem. "Mózg podziurawiony jest jak sito"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ZłotoNBP
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
Keith Kellogg
"Wy zrozumieliście to wcześniej". Były specjalny wysłannik Trumpa o Polsce
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Łatwogang
Łatwogang przerywa milczenie. Ogłosił kolejną akcję
TVN24
W wyniku zderzenia fiata seicento z rządową limuzyną ucierpiała Beata Szydło
Były funkcjonariusz BOR z zarzutem. Chodzi o wypadek Beaty Szydło
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Więźniowie przygotowali ozdobną ściankę
Skazany za przestępstwo seksualne na szkolnym korytarzu. Rodzice oburzeni
Tomasz Mikulicz
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
TVN24
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
TVN24
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
TVN24
Humbak Timmy
Nie mogą odholować Timmy'ego. Ciało może eksplodować
METEO
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
TVN24
Ryszard Kalisz
Kalisz o sprawie Ziobry: Polska prokuratura ma mnóstwo argumentów
Kropka nad i
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
TVN24
imageTitle
Furia niemieckiego tenisisty. Tragedia o włos
EUROSPORT
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory w tragicznym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
Piotr Bakalarski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica