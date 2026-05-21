NBP zwiększa rezerwy złota. Nowe dane

Na koniec kwietnia w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego było ponad 19,15 miliona uncji złota, czyli około 595 ton - wynika z danych opublikowanych przez bank centralny w czwartek. W stosunku do końca marca zasoby złota należące do NBP wzrosły o ponad 450 tysięcy uncji, czyli o około 14 ton.

NBP kupuje złoto

Wartość złota należącego do NBP wyniosła 322 miliardów złotych (albo przeszło 75,7 miliardów euro lub prawie 88,4 miliardów dolarów).

O tym, że NBP na koniec kwietnia miał 595 ton złota mówił na początku maja prezes NBP Adam Glapiński. Zgodne z uchwałą zarządu banku centralnego, NBP ma zwiększyć zasoby złota do 700 ton.

W ubiegłym roku NBP był jednym z największych nabywców złota z banków centralnych, zamykając 2025 rok z około 550 tonami, co stanowiło wartość ponad jednej czwartej jej całkowitych rezerw - przypomniał "FT". W styczniu prezes NBP Adam Glapiński podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton.

Według informacji banku centralnego na dzień 9 kwietnia - niezrealizowany zysk Narodowego Banku Polskiego z posiadanych rezerw złota wyniósł 169 miliardów złotych.

