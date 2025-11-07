Logo TVN24
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki

Warszawa
Adam Glapiński: poluzowaliśmy politykę dzięki całej sekwencji decyzji NBP
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski przedstawił najnowszy "Raport o inflacji", w którym zrewidował swoje prognozy gospodarcze. Według NBP inflacja w przyszłym roku spadnie poniżej 3 procent, a tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy.

Z najnowszej projekcji NBP wynika, że inflacja CPI w 2026 roku wyniesie 2,9 proc., natomiast produkt krajowy brutto (PKB) wzrośnie o 3,7 proc. Na bieżący rok bank centralny przewiduje inflację na poziomie 3,7 proc. i wzrost gospodarczy rzędu 3,4 proc.

W porównaniu z lipcowym raportem, w którym zakładano inflację na 2026 rok w wysokości 3,1 proc. i wzrost PKB o 3,1 proc., obecne prognozy są bardziej optymistyczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Rachunki kalkulator raty kredytów
Decyzja, która może zmienić raty kredytów
Pieniądze

Prognozy NBP a stopy procentowe

Projekcje inflacji i wzrostu PKB są kluczowym elementem analitycznym, który wpływa na decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie kształtowania stóp procentowych.

- Z naszej najnowszej projekcji wynika, że w przyszłym roku inflacja może być niższa niż dotychczas oczekiwaliśmy. I to pomimo uwzględnienia w projekcji listopadowej niższych stóp procentowych - mówił w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. - Zatem w całym horyzoncie projekcji, mniej więcej około dwóch lat, inflacja powinna utrzymywać się na poziomie zgodnym z celem NBP, czyli 2,5 proc. (+/- 1 punkt procentowy) - dodał.

Glapiński wskazał, że pozwoliło to podjąć Radzie Polityki Pieniężnej w środę decyzję o obniżce stóp procentowych, "w pełni zgodną" z dążeniem RPP do "trwałego stabilizowania inflacji" na poziomie celu NBP. Zwrócił też uwagę, że kolejną pozytywną informacją są "dobre dane o koniunkturze".

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 punktów bazowych, w tym główną stopę - referencyjną - do 4,25 proc. w skali roku. Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. 

Bezrobocie i pensje

NBP w najnowszym dokumencie prognozuje również poprawę sytuacji na rynku pracy. Według "Raportu o inflacji" stopa bezrobocia – po okresie stabilizacji w drugiej połowie 2025 roku – zacznie ponownie spadać w 2026 roku wraz z przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego.

Zgodnie z centralną ścieżką projekcji stopa bezrobocia według metodyki BAEL wyniesie w 2026 r. 2,8 proc. wobec 3 proc. w 2025 r., natomiast w 2027 r. może nieznacznie wzrosnąć do 2,9 proc.

Jednocześnie NBP przewiduje, że dynamika wynagrodzeń będzie słabnąć – w 2026 roku płace mają wzrosnąć o 6,4 proc. wobec 8,7 proc. w 2025 roku.

Spowolnienie to będzie wynikało m.in. z mniejszej skali podwyżek płacy minimalnej oraz wygasania efektu wysokiej inflacji z lat 2022–2023. Bank centralny zwraca też uwagę, że coraz mniej firm odczuwa presję płacową, a rosnący odsetek przedsiębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia w perspektywie roku.

pc

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Drone in Warsaw/AdobeStock

NBP Prezes NBP Adam Glapiński
