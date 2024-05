Za wyszukiwanie i monitorowanie niepochlebnych komentarzy w internecie Narodowy Bank Polski zapłacił zewnętrznej firmie 1,7 mln złotych. Umowa, do której dotarł Sebastian Klauziński z portalu tvn24.pl, obejmuje lata 2020-2021. W raporcie firma oznaczała nieprzychylne komentarze pod adresem NBP jako dezinformację. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Z danych, do których dotarliśmy wynika, że drobiazgowo były analizowane krytyczne artykuły prasowe i krytyczne komentarze w mediach społecznościowych – stwierdza Sebastian Klauziński z portalu tvn24.pl. – Były one analizowane, katalogowane i były rekomendacje, co NBP musi zrobić, aby unikać krytyki – dodaje.