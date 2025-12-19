NBP z ujemnym wynikiem. Straty bliskie 100 miliardów złotych

Wojna w kierownictwie NBP. "Jak zawsze w PiS-ie, kłócą się o kasę" Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

"Wskazujemy jednocześnie, że NBP poniósł stratę za 2024 r. oraz wysoce prawdopodobny jest ujemny wynik finansowy NBP w 2025 r. Nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach, w sytuacji, gdy utrzymają się obecnie dominujące tendencje aprecjacyjne kursu złotego do walut obcych" - podał NBp.

"Z tego względu, wskazanie szerszych niż obecnie istniejące możliwości pokrywania przez NBP strat bilansowych, które na koniec 2024 r. przekroczyły już 60 mld złotych, a na koniec 2025 r. prawdopodobnie zbliżą się do 100 mld złotych, jest sprawą niezwykle pilną i ważną" - dodał.

Bez przelewu z NBP

To będzie kolejny rok z rzędu, w którym budżet państwa nie zostanie zasilony przelewem z NBP. Zgodnie z ustawą o NBP, jeżeli bank centralny wypracuje zysk, to 95 proc. tej kwoty przekazywane jest do państwowej kasy.

Bank centralny w 2023 odnotował stratę w wysokości 20,8 mld zł, rok wcześniej, w 2022 roku, poniósł stratę w wysokości 16,94 mld zł.

Dla porównania w 2021 roku NBP miał 10,97 mld zł zysku, a w 2020 roku plus sięgnął 9,34 mld zł. "Wynik finansowy NBP zależy w dominującym stopniu od kursów walut obcych i kosztów walki z inflacją. Im silniejszy złoty, tym gorszy wynik finansowy NBP, a im wyższe stopy procentowe, tym wyższe koszty walki z inflacją" – wyjaśniał bank centralny.

Warto podkreślić, że celem NBP nie jest wypracowywanie zysku jak w bankach komercyjnych. Zysk bądź strata to wynik księgowy, a ostateczny wynik finansowy to w dużej mierze kwestia zmian kursu polskiej waluty.

