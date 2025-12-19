Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku

Adam Glapiński
Wojna w kierownictwie NBP. "Jak zawsze w PiS-ie, kłócą się o kasę"
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN
Narodowy Bank Polski odnotuje ujemny wynik w 2025, straty bilansowe NBP na koniec 2025 zbliżą się do 100 mld zł - poinformował bank centralny. Tym samym kolejny rok z rzędu budżet państwa nie zostanie zasilony przelewem z NBP. "Nie można wykluczyć straty NBP w kolejnych latach" – napisał prezes NBP Adam Glapiński w liście dotyczącym projektu nowelizacji ustawy o banku centralnym.

"Wskazujemy jednocześnie, że NBP poniósł stratę za 2024 r. oraz wysoce prawdopodobny jest ujemny wynik finansowy NBP w 2025 r. Nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach, w sytuacji, gdy utrzymają się obecnie dominujące tendencje aprecjacyjne kursu złotego do walut obcych" - podał NBP.

"Z tego względu, wskazanie szerszych niż obecnie istniejące możliwości pokrywania przez NBP strat bilansowych, które na koniec 2024 r. przekroczyły już 60 mld złotych, a na koniec 2025 r. prawdopodobnie zbliżą się do 100 mld złotych, jest sprawą niezwykle pilną i ważną" - dodał.

Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Dowiedz się więcej:

Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie

Bez przelewu z NBP

To będzie kolejny rok z rzędu, w którym budżet państwa nie zostanie zasilony przelewem z NBP. Zgodnie z ustawą o NBP, jeżeli bank centralny wypracuje zysk, to 95 proc. tej kwoty przekazywane jest do państwowej kasy.

Bank centralny w 2023 odnotował stratę w wysokości 20,8 mld zł, rok wcześniej, w 2022 roku, poniósł stratę w wysokości 16,94 mld zł.

Dla porównania w 2021 roku NBP miał 10,97 mld zł zysku, a w 2020 roku plus sięgnął 9,34 mld zł. "Wynik finansowy NBP zależy w dominującym stopniu od kursów walut obcych i kosztów walki z inflacją. Im silniejszy złoty, tym gorszy wynik finansowy NBP, a im wyższe stopy procentowe, tym wyższe koszty walki z inflacją" – wyjaśniał bank centralny.

"Bizancjum" i "słabość do koloru złotego". Tyrowicz: w NBP trwa zmiana dekoracji
Dowiedz się więcej:

"Bizancjum" i "słabość do koloru złotego". Tyrowicz: w NBP trwa zmiana dekoracji

Warto podkreślić, że celem NBP nie jest wypracowywanie zysku jak w bankach komercyjnych. Zysk bądź strata to wynik księgowy, a ostateczny wynik finansowy to w dużej mierze kwestia zmian kursu polskiej waluty.

Glapiński o potrzebie nowelizacji ustawy o banku centralnym

W piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany list prezesa NBP Adama Glapińskiego do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego, dotyczący projektu nowelizacji ustawy o NBP. Glapiński krytycznie ocenił projektowane zmiany.

"NBP (…) wskazał, że projekt ustawy nie wprowadza np. możliwości zabezpieczania się przez NBP przed pełnym spektrum ryzyka finansowego, na jakie bank jest narażony, a nie tylko ryzykiem kursowym oraz możliwości pokrywania skumulowanych strat NBP zyskami wypracowanymi w kolejnych latach, co byłoby zgodne z przeważającą praktyką innych banków centralnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)" – napisał szef NBP.

"Wskazujemy jednocześnie, że NBP poniósł stratę za 2024 r. oraz wysoce prawdopodobny jest ujemny wynik finansowy NBP w 2025 r. Nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach, w sytuacji, gdy utrzymają się obecnie dominujące tendencje aprecjacyjne kursu złotego do walut obcych. Z tego względu, wskazanie szerszych niż obecnie istniejące możliwości pokrywania przez NBP strat bilansowych, które na koniec 2024 r. przekroczyły już 60 mld złotych, a na koniec 2025 r. prawdopodobnie zbliżą się do 100 mld złotych, jest sprawą niezwykle pilną i ważną" – podkreślił Glapiński.

Projekt nowelizacji ustawy o NBP zakłada m.in., że zarząd NBP będzie musiał uchwalać obok planu finansowego na dany rok również prognozę planu finansowego banku centralnego na kolejne trzy lata, a także co miesiąc uchwalać przewidywanie wykonanie planu finansowego NBP. Te dokumenty – zatwierdzane przez Radę Polityki Pieniężnej – miałyby trafiać do Ministerstwa Finansów, podobnie jak informacja o "wstępnym wykonaniu planu finansowego NBP oraz informacji o ostatecznym wykonaniu planu finansowego NBP za rok poprzedni, w terminie do 15 marca".

"(…) samo arbitralne wprowadzenie obowiązku sporządzania prognoz 3-letnich, bez przyjmowania uzasadnionych argumentów prezentowanych przez NBP – jest przykładem ingerencji rządu w funkcjonowanie NBP, która jednocześnie wykracza poza zakres uchwały Rady Ministrów (…), postulującej ustanowienie prawnego mechanizmu komunikacji pomiędzy NBP i MF w procesie opracowywania projektu budżetu państwa, (…). To nie przypadek, że NBP nie sporządzał dotąd 3-letnich prognoz wyniku finansowego nawet na użytek własny – wartość informacyjna takich prognoz byłaby po prostu na tyle nikła, że nie uzasadniałaby kosztów realizacji dodatkowego procesu prognostycznego przez NBP" – dodał prezes NBP. 

OGLĄDAJ: Prezydent Zełenski w Polsce. Spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu
Zełenski

Prezydent Zełenski w Polsce. Spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu
NA ŻYWO

Zełenski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
NBPPrezes NBP Adam Glapiński
Zobacz także:
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. To pierwsze takie święta
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
Pieniądze
Jared Isaacman
Astronauta i znajomy Muska na czele NASA. W tle plan "amerykańskiej dominacji w kosmosie"
Ze świata
bitcoin shutterstock_693865363
Przerwa w pracach nad ustawą o kryptowalutach. "Trzeba się będzie przyjrzeć"
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Stopy procentowe w tym kraju najwyższe od 30 lat
Ze świata
Karol Nawrocki
"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia". Burza po wecie
Z kraju
shutterstock_1493472629
Ten sklep był w listopadzie najtańszy w Polsce
Handel
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Szczyt handlowego maratonu. Przed nami ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Będą kontrole. "Sprawdzimy, czy Wigilia była dniem wolnym"
Dla firm
Będą zmiany dla przedsiębiorców
Zmiany w przepisach spadkowych. Jest decyzja prezydenta
Prawo
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej
Ze świata
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
Mniej formalności przy budowie. Jest decyzja prezydenta
Nieruchomości
Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023
Po latach walk z USA jest umowa w sprawie TikToka. Powstanie specjalna spółka
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Karol Nawrocki
Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej
TVN24
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol
Z kraju
Ursula von der Leyen
Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione
Ze świata
Kryptowaluty
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona
Najnowsze
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
Z kraju
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
Z kraju
ORLEN_Olefiny__5
"Naprawiamy błędy poprzedników". Orlen przejmuje kluczową spółkę
Rynki
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
Tech
Okręt patrolowy marynarki wojennej widoczny z promenady nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli
Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport
Ze świata
Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku
Nieruchomości
Donald Trump
Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały
Tech
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
Ze świata
Głazy w Bolonii
Zaskakujący widok na historycznym placu w Bolonii
TVN24
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Tech
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica