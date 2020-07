NBP zapytał ekonomistów o recesję. Ma być głębsza, niż sądzono

Na 92 procent w 2020 roku w Polsce będzie recesja - tak uważają ekonomiści, których o opinię zapytał Narodowy Bank Polski. Jej głębokość ma wynieść od -5 do -1,8 procent - takie są wyniki czerwcowej ankiety banku centralnego.

"Zgodnie z typowymi scenariuszami, tj. zawartymi w 50-procentowym przedziale prawdopodobieństwa, głębokość recesji można szacować na od -5,0 proc. do -1,8 proc. W 2021 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB między 2,1 proc. a 5,2 proc., zaś w 2022 r. - między 1,9 proc. a 4,2 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa)" - napisano w komentarzu do wyników.