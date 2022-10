NBP odpowiada na słowa członka RPP. "To nieprawda"

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają dostęp do wszystkich informacji i analiz Narodowego Banku Polskiego taki sam jak w poprzednich kadencjach - poinformowało biuro prasowe banku centralnego. To reakcja na słowa członka RPP Przemysława Litwiniuka.

Litwiniuk zapytany w radiu TOK FM o to, czy członek RPP może spotykać się ze staffem, czyli pracownikami i analitykami NBP, odpowiedział, że tylko za zgodą dyrektora gabinetu prezesa . - Moja karta wejściowa działa tylko na korytarz RPP. Aby spotkać się z analitykami, żeby porozmawiać o modelach - tylko za zgodą dyrektora gabinetu prezesa. Bez takiej zgody niestety nie wolno mi się kontaktować ze staffem - powiedział Litwiniuk. Dyrektorem gabinetu prezesa NBP jest Kamila Sukiennik .

Członek RPP powiedział także, że od dłuższego czasu część Rady bezskutecznie zabiega u prezesa NBP Adma Glapińskiego, żeby powrócić do co najmniej dwudniowego trybu obrad RPP.

"Jedyna różnica to wyższe obecnie wynagrodzenie RPP"

"To nieprawda. Prezes NBP proponował członkom Rady powrót do rytmu i częstotliwości spotkań sprzed pandemii (dwa razy w miesiącu posiedzenie decyzyjne dwudniowe). Prof. Litwiniuk nie wykazał żadnego zainteresowania tą propozycją" - podkreśliło biuro prasowe NBP.

Dodało też, że "członkowie RPP mają dostęp do wszystkich informacji i analiz NBP taki sam jak w poprzednich kadencjach RPP".

"Jedyna różnica to wyższe obecnie wynagrodzenie RPP. Obecnie członkowie RPP otrzymują miesięczne wynagrodzenie powyżej 37 tys. PLN i nie jest od tej sumy odejmowane potrącenie na ubezpieczenie społeczne ZUS " - czytamy w odpowiedzi biura prasowego NBP na zapytanie TVN24 Biznes dotyczące słów Litwiniuka.

"Nie wiem, czy jest to konkretnie działanie pana prezesa"

Zapytany o to, czy czuje, że prezes NBP ogranicza możliwość wykonywania mandatu członka RPP, Litwiniuk powiedział, że "nie wie, czy jest to konkretnie działanie pana prezesa, czy skutek atmosfery (...)". - Jest to atmosfera, która nie sprzyja włączeniu wszystkich członków Rady w proces analityczny i decyzyjny - stwierdził.