Wiceprezes NBP upoważniona do czynności wobec Pawła Muchy

Boże Narodzenie coraz bliżej. Za wybrane podstawowe produkty potrzebne do przygotowania wigilijnych potraw w 2023 roku trzeba zapłacić 72,89 zł. To o 5 procent więcej niż przed rokiem. W porównaniu do 2021 roku koszyk z tymi samymi produktami podrożał aż o 34 procent.