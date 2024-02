Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów kredytowych

W poniedziałek NBP opublikował kwartalną informację pt. "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych". Omówiono w niej zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, zaobserwowane w IV kwartale 2023 r., oraz przewidywania banków co do I kw. 2024 r.