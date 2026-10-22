Z kraju Nawet 19 tysięcy złotych. Resort przypomina o dopłacie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Tusk: ceny energii muszą spaść, zablokujemy zmiany w ETS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: marekfromrzeszow/Shutterstock

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Jak poinformował resort klimatu, celem programu jest zwiększenie niezależności energetycznej gospodarstw domowych oraz umożliwienie prosumentom lepszego wykorzystania energii wyprodukowanej we własnych instalacjach.

- Wyposażenie przydomowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii to jeden z naszych priorytetów. Program ma dwa główne cele: zwiększenie efektywności wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Magazyny energii pozwalają nie tylko lepiej wykorzystywać energię produkowaną na własne potrzeby, ale także zapewniają możliwość pracy instalacji niezależnie od sieci w sytuacjach awaryjnych - przekazała Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

📢 Nawet 19 000 zł dofinansowania na przydomowe magazyny energii! ⚡



W ramach programu „Przydomowe Magazyny Energii” prosumenci mogą otrzymać wsparcie na zwiększenie niezależności energetycznej swojego domu.



Dofinansowanie można przeznaczyć na:

✅Do 16 000 zł na magazyn energii… pic.twitter.com/WoLkuu1Tyj — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) October 22, 2026 Rozwiń

>>>Rusza nowy program dopłat

Ile wynosi dofinansowanie

Maksymalna podstawowa wysokość wsparcia zależy od sposobu rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumenta. Wyniesie ona:

do 16 tys. zł dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing;

do 8 tys. zł dla prosumentów korzystających z systemu net-metering.

Program przewiduje również premię w wysokości do 2 tys. zł. Będzie ją można otrzymać w przypadku zakupu magazynu energii albo zestawu obejmującego magazyn energii i falownik, jeśli urządzenia zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Dodatkowy 1 tys. zł dofinansowania będzie można uzyskać na przydomowy magazyn ciepła. Łączna maksymalna wysokość wsparcia może więc wynieść 19 tys. zł.

Miliard złotych na przydomowe magazyny

Budżet programu Przydomowe Magazyny Energii wynosi 1 mld zł. Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski można składać od 20 października 2026 roku do 1 października 2027 roku. Program jest skierowany do prosumentów, którzy chcą zwiększyć poziom autokonsumpcji, ograniczyć ilość energii oddawanej do sieci oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne swoich gospodarstw domowych.

Magazyn energii pozwala przechowywać nadwyżki prądu wyprodukowanego m.in. przez instalację fotowoltaiczną. Zgromadzoną energię można wykorzystać później - na przykład wieczorem, w nocy lub w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Dzięki temu gospodarstwo domowe może w większym stopniu korzystać z energii wyprodukowanej na własne potrzeby, ograniczyć zakupy prądu z sieci, a także zwiększyć swoją niezależność energetyczną. W zależności od konfiguracji instalacji magazyn może również zapewnić zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawach energii.