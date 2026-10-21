Z kraju Nawet 19 tysięcy złotych dla właścicieli fotowoltaiki. Rusza nowy program dopłat Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk: ceny energii muszą spaść, zablokujemy zmiany w ETS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adwo/Shutterstock

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Wsparcie skierowane jest do prosumentów posiadających mikroinstalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej, przekazał NFOŚiGW. Maksymalna wartość dofinansowania może sięgnąć 19 tys. zł na jeden punkt poboru energii. Na dofinansowanie inwestycji w przydomowe magazyny energii i magazyny ciepła ma zostać przeznaczony miliard złotych z Funduszu Modernizacyjnego.

- Energetyka prosumencka w Polsce rozwija się dynamicznie. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko wytwarzanie energii z OZE, ale również jej efektywne magazynowanie. Dzięki magazynom energii prosumenci mogą w większym stopniu wykorzystać energię produkowaną na własne potrzeby, ograniczyć rachunki za prąd i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego - mówi Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Szczegóły programu dopłat

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFOŚiGW warunkiem uzyskania wsparcia będzie montaż magazynu energii o pojemności nominalnej co najmniej 10 kWh. Jednocześnie pojemność urządzenia musi być nie mniejsza niż dwukrotność mocy szczytowej współpracującej instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja do magazynu energii elektrycznej pokryje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym nie będzie mogła przekroczyć 800 zł na każdą 1 kWh pojemności nominalnej urządzenia.

Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie:

do 16 tys. zł dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing,

do 8 tys. zł dla prosumentów korzystających z systemu net-metering.

W przypadku magazynów ciepła przewidziano dofinansowanie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 tys. zł. Minimalna pojemność magazynu ciepła to 100 dm3 (1 dm3 = 1 litr).

Program zakłada obowiązkowe wyposażenie instalacji w system zarządzania energią (EMS). Rozwiązanie to pozwala automatycznie zarządzać przepływem energii pomiędzy instalacją OZE, magazynem energii, magazynem ciepła oraz urządzeniami wykorzystywanymi w domu, dodaje NFOŚiGW.

Dofinansowane magazyny będą musiały posiadać funkcję pracy wyspowej, umożliwiającą awaryjne zasilanie budynku podczas przerw w dostawach energii elektrycznej.

Premia za urządzenia z UE

Nabór wniosków ruszył 20 października i będzie realizowany do 1 października 2027 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Można je składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Program obejmuje koszty poniesione od 1 listopada 2025 r.

Program ma również premiować urządzenia z Unii Europejskiej. Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie magazyny ciepła wyprodukowane na terenie UE. Ponadto beneficjenci będą mogli otrzymać dodatkową premię do 2 tys. zł za zakup magazynu energii lub magazynu energii z falownikiem wyprodukowanych w UE. Tylko w takim przypadku będzie można dostać dofinansowanie do falownika.

Według szacunków funduszu dzięki wsparciu powstaną magazyny energii o łącznej pojemności około 1250 MWh, co wystarczyłoby do zasilania przez dobę około 170 tys. gospodarstw domowych zużywających średnio 7-8 kWh energii dziennie. Efektem programu będzie również ograniczenie emisji o co najmniej 690 ton CO2. To ilość, którą w ciągu roku może pochłonąć około 31 tys. drzew, czyli las o powierzchni około 50 hektarów.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu.