Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nawet 19 tysięcy złotych dla właścicieli fotowoltaiki. Rusza nowy program dopłat

|
panele sloneczne domy fotowoltaika shutterstock_2702413159
Donald Tusk: ceny energii muszą spaść, zablokujemy zmiany w ETS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adwo/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rusza nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych magazynów energii - przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma wspierać bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększać niezależność energetyczną gospodarstw domowych.

Wsparcie skierowane jest do prosumentów posiadających mikroinstalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej, przekazał NFOŚiGW. Maksymalna wartość dofinansowania może sięgnąć 19 tys. zł na jeden punkt poboru energii. Na dofinansowanie inwestycji w przydomowe magazyny energii i magazyny ciepła ma zostać przeznaczony miliard złotych z Funduszu Modernizacyjnego.

- Energetyka prosumencka w Polsce rozwija się dynamicznie. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko wytwarzanie energii z OZE, ale również jej efektywne magazynowanie. Dzięki magazynom energii prosumenci mogą w większym stopniu wykorzystać energię produkowaną na własne potrzeby, ograniczyć rachunki za prąd i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego - mówi Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Szczegóły programu dopłat

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFOŚiGW warunkiem uzyskania wsparcia będzie montaż magazynu energii o pojemności nominalnej co najmniej 10 kWh. Jednocześnie pojemność urządzenia musi być nie mniejsza niż dwukrotność mocy szczytowej współpracującej instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja do magazynu energii elektrycznej pokryje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym nie będzie mogła przekroczyć 800 zł na każdą 1 kWh pojemności nominalnej urządzenia.

Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie:

  • do 16 tys. zł dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing,
  • do 8 tys. zł dla prosumentów korzystających z systemu net-metering.

W przypadku magazynów ciepła przewidziano dofinansowanie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 tys. zł. Minimalna pojemność magazynu ciepła to 100 dm3 (1 dm3 = 1 litr).

Program zakłada obowiązkowe wyposażenie instalacji w system zarządzania energią (EMS). Rozwiązanie to pozwala automatycznie zarządzać przepływem energii pomiędzy instalacją OZE, magazynem energii, magazynem ciepła oraz urządzeniami wykorzystywanymi w domu, dodaje NFOŚiGW.

Dofinansowane magazyny będą musiały posiadać funkcję pracy wyspowej, umożliwiającą awaryjne zasilanie budynku podczas przerw w dostawach energii elektrycznej.

Premia za urządzenia z UE

Nabór wniosków ruszył 20 października i będzie realizowany do 1 października 2027 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Można je składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Program obejmuje koszty poniesione od 1 listopada 2025 r.

Program ma również premiować urządzenia z Unii Europejskiej. Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie magazyny ciepła wyprodukowane na terenie UE. Ponadto beneficjenci będą mogli otrzymać dodatkową premię do 2 tys. zł  za zakup magazynu energii lub magazynu energii z falownikiem wyprodukowanych w UE. Tylko w takim przypadku będzie można dostać dofinansowanie do falownika.

Według szacunków funduszu dzięki wsparciu powstaną magazyny energii o łącznej pojemności około 1250 MWh, co wystarczyłoby do zasilania przez dobę około 170 tys. gospodarstw domowych zużywających średnio 7-8 kWh energii dziennie. Efektem programu będzie również ograniczenie emisji o co najmniej 690 ton CO2. To ilość, którą w ciągu roku może pochłonąć około 31 tys. drzew, czyli las o powierzchni około 50 hektarów.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
EnergetykaOZENFOŚiGWenergia odnawialna
Zobacz także:
shutterstock_2040137510
Wielki bank może zmienić nazwę. "Jesteśmy systematycznie myleni"
Z kraju
pap_20210724_21Y
Rosyjski Su-30 rozbił się niedaleko Polski
Ze świata
Karol Nawrocki
Wicepremier: zdziwiłbym się, gdyby prezydent chciał blokować
Z kraju
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny poszybowały. Polska w czołówce Europy
Rynki
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Nastroje Polaków wyraźnie się pogorszyły. Nowe dane GUS
Z kraju
Ryanair
Cztery połączenia do Polski zostaną zlikwidowane. Zmiany przewoźnika
Ze świata
shutterstock_1101025283
Pentagon wesprze produkcję czipów. "Bardzo, bardzo duża inwestycja"
Tech
Tankowanie
Ceny paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek
Pieniądze
Donald Trump, Larry Ellison, Masayoshi Son i Sam Altman
Trump chce, by firmy płaciły "dywidendę" za centra danych
Tech
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Więcej mieszkań na wynajem, ceny w dół
Nieruchomości
Elon Musk
Musk rozważa fuzję swoich firm. "Połączenie ma wiele zalet"
Tech
Polaków czekają drogie wakacje
Obiecywali szybkie zarobki i luksusowe życie. "To zwykła iluzja"
Z kraju
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Iran grozi kolejnymi atakami. Rynek reaguje błyskawicznie
Rynki
protesty
Napięcie w Portugalii. Protestują przeciw cenom najmu
Ze świata
Benjamin Netanjahu
Politycy sięgają po AI tuż przed wyborami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza wsparcie dla republikanów. "To dla mnie wielki zaszczyt"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła szóstka w Lotto Plus. Główna kumulacja nadal czeka
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Nowe dane
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
Z kraju
iran shutterstock_2825142585
Presja ekonomiczna na Iran. "Zaczyna się panika"
Ze świata
shutterstock_1350977285
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Revolut
Awaria Revoluta usunięta. Aplikacja i płatności zostały przywrócone
Pieniądze
Microsoft logo budynek
Microsoft zapowiada nadzór nad agentami AI. "Nie można ufać"
Tech
walizka podróż lotnisko bagaż
Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli
Turystyka
Andrzej Domański
Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów
Z kraju
pap_20260205_1CT (1)
Nowe zasady w spółkach Skarbu Państwa. Zaostrzenie wymogów
Z kraju
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Ceny gazu najwyższe od końca 2022 roku
Rynki
Zamieszki w Paryżu
Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie
Turystyka
Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę
Turystyka
Serhij K.
Zasalutował, potem zamilkł. "Największy akt sabotażu w najnowszej historii"
Maja Piotrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica