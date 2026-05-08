Brzezinski: rozejm to pokaz dobrej woli ze strony Ukraińców

Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Ian Brzezinski o czasowym rozejmie między Rosja a Ukrainą
Trzy dni rozejmu z okazji rocznicy i wymiana jeńców. Donald Trump ogłosił, że między Ukrainą a Rosją ma dojść do czasowego wstrzymania działań wojennych. - Myślę, że próbuje doprowadzić do zakończenia tej wojny tak, żeby nie była już takim obciążeniem dla interesów amerykańskich - tak skomentował ogłoszenie prezydenta USA Ian Brzezinski. Członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej oraz speaker na nadchodzącym Impact'26 był gościem w programie "Fakty o świecie" na antenie TVN24 BiS.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę łącznie 2 tys. więźniów.

Brzezinski mówił o perspektywie Trumpa na wojnę Rosji z Ukrainą.

- Myślę, że ma nadzieję, że to krótkie zawieszenie broni przekształci się w coś bardziej długofalowego - stwierdził. - To jest pokaz dobrej woli ze strony Ukraińców i jest to działanie cyniczne ze strony Putina. W ciągu ostatnich kilku tygodni Ukraińcy zyskują na polu bitwy i ta wojna się przechyla trochę - powiedział Brzezinski. - To naprawdę znaczące postępy. Ukraińcy odbili więcej terytorium, niż Rosjanie zajęli. Jest to więcej, niż zdarzyło się w ciągu ostatniego półtora roku - podkreślił.

Pytany o szansę Ukrainy na zwycięstwo bez wsparcia USA, odpowiedział, że "byłoby to trudne", jednak możliwe przy "bardziej agresywnym wsparciu Europejczyków".

Brzezinski o NATO: sojusz nie jest jeszcze martwy

Członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej był pytany przez prowadzącą Monikę Tomasik o kondycję Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Mamy oczywiście rosnący kryzys zaufania w amerykańskim zaangażowaniu, zwłaszcza zaangażowaniu prezydenta Trumpa na rzecz NATO. Jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa, która była fundamentem bezpieczeństwa w ciągu ostatnich dziesięcioleci - powiedział Brzezinski.

Wśród zagrożeń wymienił agresywne ruchy w stronę Grenlandii, decyzję o wycofaniu sił z Rumunii, Polski i Niemiec

Brzezinski pochwalił działania Polski w zakresie wydatków na obronność.

- Polska oczywiście odrobiła swoją pracę domową - powiedział. - Zawsze bardzo poważnie podchodziła do wydatków na obronność. Widziałem na własne oczy, jak profesjonalnie działają polscy żołnierze w misjach w Afganistanie, w Polsce. Polska to fantastyczny sojusznik - podkreślił Brzezinski.

Zaznaczył jednak, że "Polska musi uniknąć zaangażowania, starcia pomiędzy Europejczykami, które powodowane są przez prowokacyjne działania prezydenta Trumpa".

Mówiąc o wojnie w Iranie, Brzezinski podkreślał, że podważa ona poparcie polityczne dla Donalda Trumpa, co jest szczególnie istotne w obliczu zbliżających się wyborów cząstkowych w USA, które odbędą się w listopadzie.

- Gdybym musiał zgadywać, myślę, że tutaj mogę postawić na Irańczyków, myślę, że jest taka tendencja w Stanach Zjednoczonych, żeby nie doceniać woli politycznej naszych adwersarzy - powiedział.

Kim jest Ian Brzezinski?

Ian Brzezinski jest starszym stałym pracownikiem naukowym w Centrum Strategii i Bezpieczeństwa im. Scowcrofta oraz członkiem Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej. Obecnie kieruje Brzezinski Group, która zapewnia analizy strategiczne i doradztwo klientom rządowym i komercyjnym.

Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski w latach 2001-2005 pełnił funkcję zastępcy asystenta sekretarza obrony ds. polityki europejskiej i NATO. Do najważniejszych osiągnięć z okresu jego kadencji należą rozszerzenie członkostwa w NATO w 2004 r. oraz utworzenie Sił Reagowania NATO.

Wcześniej Brzezinski przez siedem lat pracował na Kapitolu, najpierw jako asystent ds. bezpieczeństwa narodowego przewodniczącego Senackiej Komisji Finansów, senatora Billa Rotha, a następnie jako starszy specjalista w Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

W latach 1993-1994 służył jako wolontariusz w Ukrainie, doradzając Ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony oraz parlamentowi. Za swoją służbę publiczną Brzezinski został odznaczony między innymi Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w klasie oficerskiej.

Kto wystąpi na Impact'26?

Impact'26 odbędzie się 13 i 14 maja w Poznaniu. Program obejmuje 94 godziny debat, blisko 650 speakerów, dziewięć scen i 25 ścieżek tematycznych, w tym dziesięć nowych. Wśród nich znalazły się m.in. "Young Voices" oraz "Investments & Startups", a także ścieżki poświęcone zdrowiu, przedsiębiorczości czy sztucznej inteligencji.

Na tegorocznej konferencji Brzezinski weźmie udział w panelu zatytułowanym "Partnerstwo z długim stażem - jak się mają stosunki transatlantyckie dziś?"

Oprócz niego na scenach Impact'26 pojawią się m.in.: były premier Kanady Justin Trudeau, Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah), Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji), Ian Brzeziński (ekspert ds. bezpieczeństwa, Atlantic Council), Edi Rama (premier Albanii), Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University), Timothy Snyder, Alexander Soros (przewodniczący Open Society Foundations) oraz Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna) i Pavol Szalai (Reporterzy bez Granic).

