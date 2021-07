Nasza Klasa kończy działalność. Co z danymi użytkowników?

Nasza Klasa kończy działalność 27 lipca 2021 roku

Koniec Naszej Klasy

Reszta użytkowników nie będzie musiała tego robić – ich danymi zajmie się administrator. Jak informował RASP, po zamknięciu Naszej Klasy zostaną usunięte dane ze wszystkich kont, jako że ich dalsze przetwarzanie będzie bezpodstawne. Wydawca podkreśla jednak, iż proces ten może potrwać nawet kilka miesięcy. - Mamy do usunięcia dane kilku milionów użytkowników, dlatego cały proces jest czasochłonny i zależy m.in. od wydajności stale pracujących maszyn – wyjaśnia Skrzypek-Makowska.

"Zakończenie działalności Naszej Klasy stawia przed właścicielami sporo wyzwań. Użytkownicy serwisu mieli między innymi możliwość korzystania z usług płatniczych serwisu, takich jak Eurogąbki, Goście, Goście Plus, Prezenty czy Super Zdjęcie" - zwraca uwagę dziennik.

Nasza Klasa - historia serwisu

Do niemal końca pierwszej dekady XXI wieku Nasza Klasa nie miała konkurencji. Facebook nie był w Polsce aż tak popularny, co jednak się zaczęło zmieniać. Nasza Klasa próbowała wtedy zmienić wygląd i nazwę, aby przyciągnąć użytkowników i nie tracić obecnych. W 2010 roku stała się serwisem o nazwie NK.pl. Media zauważają, że to nie pomogło.