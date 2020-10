"Nasz pomysł jest taki, żeby przynajmniej na okres pandemii handel w niedziele odmrozić"

- Ważne jest to, że ta pomoc się pojawiła. Elementy, które są do doprecyzowania jak najszybciej to jest kwestia zwolnienia ze składek za listopad, czyli tak naprawdę to są płatności grudniowe, a te branże, przypomnijmy, zostały zamknięte od soboty. Ta pomoc potrzeba jest już i natychmiast. Drugą kwestią jest ta dotycząca spadku obrotów październik do października, a spadek w branży gastronomicznej zaczął się od tego weekendu - powiedział w środę w TVN24 Maciej Witucki.