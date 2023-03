Metoda na obligacje wojenne. Oszuści podszywają się pod ministerstwo

czytaj dalej

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Okazuje się, że w pierwszych dwóch miesiącach tego roku oddano do użytku mniej mieszkań niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa za to urosła, zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca.