Wytyczne dla stoków narciarskich. Będą limity osób

Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił we wtorek, że stoki będą zimą otwarte . "Protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich dopracowany, stoki będą zimą otwarte" - mogliśmy przeczytać we wpisie na Twitterze.

Ograniczenia na stokach

Jak wynika z komunikatu resortu rozwoju w sprawie wytycznych dotyczących stoków narciarskich i stacji turystycznych, "w zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno-narciarskiej".

Zalecono także informowanie osób na stokach, by - o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się ludzi w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego - na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowali zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym lub mający wspólny nocleg lub wspólnie podróżujący do stacji turystyczno-narciarskiej.