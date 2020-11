"Wkrótce będziemy mogli ogłosić dobre wieści dla narciarzy". Wicepremier po rozmowach z branżą

"Mamy dobrą informację"

Apel do rządzących

W poniedziałek posłanka KO Jagna Marczułajtis-Walczak wystosowała pismo do premiera i prezydenta z prośbą o pilne spotkanie ws. zmiany decyzji dotyczącej ferii zimowych i funkcjonowania stacji narciarskich. Liczy na wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy, który jak zaznaczyła, sam jest miłośnikiem sportów zimowych. - Liczę na wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy, bo jak wszyscy wiemy, jest on miłośnikiem sportów zimowych i mam nadzieję, że dzięki temu, że on uwielbia narciarstwo, to zrozumie, jak wiele osób jest zaangażowanych w przygotowanie sezonu turystycznego. To nie jest tylko sześć czy osiem tygodni zimy. Ci ludzie przygotowują się cały rok do tego, żeby ugościć turystów z całej Polski i wielu krajów Europy - mówiła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Zakopanem Marczułajtis-Walczak. Wyraziła ona niepokój, że jeżeli polskie stoki i hotele będą zamknięte, to nasi turyści wyjadą do Austrii czy Włoch, gdyż jak stwierdziła, w tych krajach jest planowane otwarcie stacji narciarskich około 6 grudnia. - Nasi przedsiębiorcy mówią wprost: "jesteśmy przygotowani do sezonu zimowego i nawet pod ostrymi rygorem i sanitarnym i chcielibyśmy świadczyć swoje usługi; jesteśmy przygotowani ponieść dodatkowe koszty tych reżimów sanitarnych, jesteśmy w stanie przygotować ferie tak, aby odbyły się bezpiecznie" – mówiła posłanka. Przedstawiła cztery postulaty do rządu: o wydłużenie ferii zimowych z obecnych dwóch do 10 tygodni, otwarcie wyciągów, otwarcie hoteli oraz otwarcie basenów termalnych w najwyższym reżimie sanitarnym.