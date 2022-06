Będzie nowe święto państwowe. Jest podpis prezydenta

czytaj dalej

Warszawski sąd okręgowy oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen. Stwierdził, że to "rynek powinien zdecydować, czy konsumenci będą, czy nie będą nadal korzystać z tej prasy wydawanej przez Polska Press". Adam Bodnar argumentował swój wniosek tym, że wolność słowa to nie tylko wolność wygłaszanych twierdzeń, ale także i to, co - jako obywatele - otrzymujemy.