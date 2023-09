Nowe umundurowanie w NBP. "Z uwagi na specyfikę działań"

czytaj dalej

Dominik Tarczyński, polityk Prawa i Sprawiedliwości, w 2016 roku obiecał nową halę sportową w Kielcach. Stało się to chwilę po tym, jak zespół piłkarzy ręcznych z tego miasta osiągnął historyczny sukces i został najlepszą drużyną w Europie. Mimo że od obietnicy złożonej przez Tarczyńskiego minęło już siedem lat, to nowego obiektu sportowego w stolicy województwa świętokrzyskiego jak nie było, tak nie ma. - On perfidny jest i tchórz, bo unikał wielokrotnych próśb o spotkanie, na mecze nie przychodzi, ugrał swoje - mówi jeden z kibiców. Materiał z programu "Kampania #BezKitu" w TVN24.