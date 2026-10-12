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Z kraju

"Narodowy Bank Polski ponownie wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"

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Karol Nawrocki
Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP w październiku w sprawie stóp procentowych
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Narodowy Bank Polski poinformował, że ponownie zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o powołanie członków zarządu. Bank centralny zaznaczył, że wykorzystał w tej sprawie wszystkie przewidziane prawem możliwości działania.

"Narodowy Bank Polski ponownie wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o powołanie członków Zarządu NBP. W tej kwestii, jak już wcześniej informowaliśmy, NBP zrealizował wszystkie możliwe działania na podstawie przepisów prawa" - przekazał bank centralny.

PAP zwróciła się do NBP z prośbą o doprecyzowanie osób objętych ponownie złożonym wnioskiem oraz terminu jego złożenia. W odpowiedzi bank centralny przekazał, że "komunikat wyczerpuje informację".

Spór prezydenta z premierem

Pod koniec września rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że "do KPRM żaden wniosek o powołanie członków zarządu nie wpłynął, żeby mógł być kontrasygnowany przez premiera". - Bez kontrasygnaty wniosek jest nieważny, ale musi wpłynąć do KPRM, żeby można było tę decyzję podjąć - powiedział wówczas Szłapka.

W maju Narodowy Bank Polski poinformował, że premier Donald Tusk zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia prezydenta dotyczące powołania czterech członków zarządu NBP:

  • Marty Kightley,
  • Ludwika Koteckiego,
  • Przemysława Litwiniuka,
  • Marcina Zarzeckiego.

Kightley w zarządzie NBP zasiadała od 2020 r., jej kadencja skończyła się w marcu bieżącego roku. Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk nie byli wcześniej w zarządzie NBP, są członkami RPP od 2022 r. - powołał ich Senat. Marcina Zarzeckiego w grudniu 2025 r. powołał do RPP prezydent.

Zarząd NBP

W skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP.

Zgodnie z konstytucją akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera. Wyjątkiem są m.in. wniosek do Sejmu o powołanie prezesa NBP czy członków RPP. Powołanie członków zarządu banku centralnego wymaga kontrasygnaty.

Obecny zarząd NBP, wraz z prezesem Adamem Glapińskim, liczy siedem osób. W listopadzie, jeżeli kadencja obecnego wiceprezesa Adama Lipińskiego nie zostanie przedłużona lub na jego miejsce nie zostanie wybrany nowy członek, może dojść do sytuacji, w której liczba członków zarządu spadłaby poniżej wymaganej ustawowo liczby.

Prezesem NBP jest Adam Glapiński od 2016 r. Pierwsza kadencja wiceprezesa Adama Lipińskiego kończy się w listopadzie 2026 r. (był powołany w 2020 r.). Do marca funkcję wiceprezesa w banku centralnym pełniła też Marta Kightley; wniosek o przedłużenie jej kadencji został złożony przez prezesa NBP, a do kancelarii premiera - jak informowały media - trafił w lutym. Członkami zarządu NBP obecnie są także: Marta Gajęcka (powołana w styczniu 2021 r.), Paweł Mucha (powołany we wrześniu 2022 r.), Rafał Sura (powołany w lipcu 2022 r.), Paweł Szałamacha (powołany w październiku 2022 r.) oraz Artur Soboń (powołany w grudniu 2023 r.).

Na początku marca br. skończyła się kadencja członka zarządu NBP Piotra Pogonowskiego (b. szefa ABW), który został powołany w 2020 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
NBPPrezes NBP Adam GlapińskiDonald TuskKarol Nawrockibank
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