"Dzisiaj mówimy sprawdzam prezesowi Glapińskiemu". Jest wniosek

Jaki koszt kampanii NBP?

- Ekonomiści badają przyczyny inflacji i jest oczywiste, że na nią składa się wiele czynników. Jest to oczywiście wojna, kwestia pandemii, ale pandemii w powiązaniu z tym, co robił bank centralny i politycy, czyli dorzucał bardzo dużo pustego pieniądza do gospodarki, więc tutaj mamy element polityki pieniężnej. To Adam Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu, co do inflacji także się przyczyniło - tłumaczył wiceprezes Fundacji Wolności Gospodarczej.