Baner NBP wyjechał na ulice Warszawy. Bank centralny wyjaśnia

Narodowy Bank Polski rozszerzył swoją kampanię informacyjną dotyczącą wysokiej inflacji w Polsce. Na ulice Warszawy wyjechał samochód reklamowy z hasłem: "Obciążanie NBP i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla". "Kampania 'Główne przyczyny inflacji' realizowana jest w wielu mediach oraz w przestrzeni publicznej, między innymi na budynkach oddziałów NBP w całym kraju" - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe NBP. Ostatnie działania banku centralnego budzą kontrowersje wśród ekonomistów.

We wtorek, 16 maja, na budynku Narodowego Banku Polskiego zawisł baner, na którym napisano, że: "Obciążanie NBP i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla". Wymieniono też dwie "główne przyczyny inflacji": agresję rosyjską w Ukrainie, a także pandemię "i jej skutki".

Jak się okazuje, bank centralny nie ograniczył się tylko do wywieszenia ogromnego banera na swojej siedzibie. Na ulice Warszawy wyjechał również samochód reklamowy z billboardem, którego treść jest taka sama, jak ta na banerze. Nagranie w tej sprawie zamieścił na Twitterze Szymon Machalica, związany z portalem strefainwestorow.pl.

Wysłaliśmy pytania w sprawie tej kampanii do Narodowego Banku Polskiego. "Kampania 'Główne przyczyny inflacji' realizowana jest w wielu mediach oraz w przestrzeni publicznej, między innymi na budynkach oddziałów NBP w całym kraju. Kampania ma na celu utrwalenie poprawnego zrozumienia źródeł inflacji, w obliczu rozpowszechnianych, nieprawdziwych informacji, które mogą być kreowane jako element propagandy wspierającej cele obcego mocarstwa w naszym kraju" - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe NBP-u.

"Co prawda, inflacja w Polsce szybko spada, zgodnie z przewidywaniami NBP, dzięki działaniom NBP i RPP, jednak poprawne, ogólnospołeczne zrozumienie źródeł tych procesów, jest nierozerwalnie związane z realizacją zadań NBP" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Kampanię z wykorzystaniem samochodów reklamowych realizuje spółka Jet Line. "To NBP jest zleceniodawcą kampanii reklamowej o 'głównych przyczynach inflacji' na nośniku reklamowym MOBIJet" - poinformował TVN24 Biznes Andrzej Słomka, dyrektor zarządzający Jet Line.

Zapytaliśmy m.in. o liczbę samochodów wykorzystywanych w kampanii, obszar działania oraz koszt kampanii, a także jej termin, ale firma nie udzieliła takich informacji. "Obowiązuje nas tajemnica handlowa. Tylko klient – zleceniodawca może udzielić Państwu takich informacji. (...) Jesteśmy medium, nie odpowiadamy za treść przekazu reklamowego, o ile nie narusza prawa. Realizujemy kilkadziesiąt kampanii miesięcznie i do każdej z nich podchodzimy z największą starannością" - podkreślił Słomka.

Baner inflacyjny na budynku NBP Konrad Piasecki, TVN24

Inflacja w Polsce

Tymczasem inflacja w Polsce utrzymuje się na dwucyfrowych poziomach.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku wzrosły o 14,7 proc. rok do roku. Dla porównania w marcu wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 16,1 proc. Według unijnego urzędu statystycznego Eurostat, Polska - wraz ze Słowacją - znajduje się tuż za podium niechlubnego zestawienia krajów z najwyższą inflacją w UE.

PAP/Maciej Zieliński

Według danych NBP inflacja bazowa - po wyłączeniu cen żywności i energii - w kwietniu 2023 roku wyniosła 12,2 proc., licząc rok do roku. Oznacza to nieznaczny spadek w porównaniu do marca, kiedy inflacja bazowa wynosiła rekordowe 12,3 proc. rok do roku.

PAP/Maciej Zieliński

Podczas ostatniej konferencji prasowej Adam Glapiński przekonywał, że "narracja, że to błędy rządu" doprowadziły do inflacji "to narracja Rosji". - Jeśli ktoś chce protestować przeciwko inflacji, niech idzie pod ambasadę Rosji, a jeśli uważa, że pandemia narodziła się w Chinach, to też pod ambasadę Chin - mówił prezes NBP.

- Spotykam argumenty, że inflacja bazowa jest wysoka z powodu błędnej polityki NBP. To bzdury, demagogia - powiedział Glapiński. - Przyczyny wysokiej inflacji na całym świecie są dwa: pandemia i agresja Rosji na Ukrainę - dodał szef banku centralnego.

Ekonomiści komentują działania Narodowego Banku Polskiego

Ekonomiści mówią o "bezczelnej propagandzie" ze strony NBP. - Ten baner, który widzimy teraz, to jest nic innego, jak bezczelna, polityczna propaganda, której celem nie jest informowanie, a manipulowanie opinią publiczną - komentował kilka dni temu w "Jeden na jeden" w TVN24 Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomista przypominał, że gdy był członkiem RPP, nie było żadnego baneru, bo Rada "była ciałem niezależnym w prowadzeniu polityki pieniężnej, nie była agendą partii politycznej, nie była upolityczniona, jak jest teraz, z prezesem (NBP Adamem) Glapińskim na czele".

- Kto jest odpowiedzialny za to, że spali się nam gospodarka, oszczędności? Ten, kto wzniecił, czy ten, kto zaniechał gaszenia pożaru? - zastanawiał się niedawno w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 ekonomista, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej Sławomir Dudek.

Dodał, że "kłamstwem inflacyjnym" są twierdzenia, iż wyłącznymi przyczynami inflacji są pandemia i agresja rosyjska w Ukrainie. - Można porównać to do pożaru. Załóżmy, że Putin wzniecił ten ogień inflacyjny, ale też dołożył do tego późną reakcją prezes Glapiński, rząd też podpala, rozrzucając te transfery socjalne - ocenił Dudek.

W ostatnich dniach NBP stał się też obiektem krytyki ze strony ekonomistów po tym, jak Adam Glapiński wycenił wybrane propozycje gospodarcze PO i PiS. - Prezes Narodowego Banku Polskiego, razem ze swoim bankiem, ma stać na straży pieniądza, ma być apolityczny, kryształowy, ma być nieoceniający jednej czy drugiej partii politycznej. Wejście w taką rolę polityka jest bardzo szkodliwe, ponieważ ta analiza była niezmiernie stronnicza - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smitha.

Joanna Tyrowicz w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes