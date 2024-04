NBP na dużym minusie. Nie będzie przelewu

Narodowy Bank Polski zakończył 2023 rok ze stratą w wysokości 20,8 miliarda złotych. Takie informacje przekazał bank centralny w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok. Oznacza to, że państwowa kasa nie będzie zasilona przelewem z NBP.

Miliardy złotych nie trafią do budżetu państwa

Przypomnijmy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości spodziewał się, że NBP zanotuje zysk w 2023 roku. "W 2024 r. zgodnie z informacjami otrzymanymi z NBP wpłata do budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniesie 6 mld zł" - mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej, które opublikowano w sierpniu ubiegłego roku, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z ustawą o NBP, jeżeli bank centralny wypracuje zysk, to 95 proc. tej kwoty przekazywane jest do budżetu państwa.

NBP tłumaczył później , że zapytanie z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanego wyniku finansowego otrzymał w sierpniu ubiegłego roku. "Wówczas oszacowany dodatni widok finansowy w wysokości ok. 6 mld zł został zapisany w projekcie budżetu z zastrzeżeniem, że 'jest obciążony dużą niepewnością' na co zawsze wskazuje zarówno Narodowy Bank Polski, jak i Ministerstwo Finansów" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Bank centralny zaznaczył, że "w następnych miesiącach szacunek ten uległ gwałtownej zmianie związanej przede wszystkich z bardzo szybkim wzrostem kursu złotego do głównych walut". Według NBP o możliwości wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w 2023 roku "było powszechnie wiadomo przez kolejne miesiące począwszy od września, a już formalnie co najmniej od 11 grudnia ubiegłego roku, gdy ogólnopolskie media informowały o zatwierdzeniu przez Zarząd planu finansowego NBP na rok 2024".

Ten rok jest drugim z rzędu, w którym budżet państwa nie jest zasilony przelewem z NBP. Bank centralny również w 2022 roku poniósł stratę, w wysokości około 16,94 mld zł. Dlatego z uwagi na odnotowaną stratę bank centralny nie dokonał w 2023 roku wpłaty z zysku do budżetu państwa.

Dla porównania w 2021 roku NBP miał 10,97 mld zł zysku i w 2022 roku dokonał wpłaty blisko 844,5 mln zł do budżetu państwa. Nadwyżka ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę - w wysokości około 9,6 mld zł - trafiła do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z kolei w 2020 roku bank centralny miał zysk w kwocie 9,34 mld zł i w 2021 roku dokonał wpłaty ponad 8,87 mld zł do budżetu.