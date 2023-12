Miały być miliardy do budżetu, może być rekordowa strata

Narodowy Bank Polski może zakończyć rok 2023 rekordową, sięgającą nawet 20 miliardów złotych stratą. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości zakładał, że bank centralny zanotuje zysk i z tego tytułu do państwowej kasy trafi 6 miliardów złotych. Jeśli NBP będzie na minusie, żadne pieniądze z banku centralnego do budżetu nie popłyną, co nie jest dobrą informacją dla przyszłego rządu Donalda Tuska.

Rząd PiS spodziewał się, że NBP zanotuje zysk w 2023 roku. "W 2024 r. zgodnie z informacjami otrzymanymi z NBP wpłata do budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniesie 6 mld zł" - mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej.

Zgodnie z ustawą o NBP, jeżeli bank centralny wypracuje zysk, to 95 proc. tej kwoty przekazywane jest do budżetu państwa.

Strata NBP za 2023 rok?

Spodziewany przelew do budżetu może jednak nie mieć miejsca. "Według nieoficjalnych informacji Business Insider Polska właściwie przesądzone jest, że ten rok bank centralny zakończy pokaźną stratą. Nasi informatorzy mówią o kwocie rzędu 20 mld zł" - napisał portal.

"To wstępny szacunek na podstawie danych na koniec października. Ostateczna kwota może się różnić, ale jeśli do końca roku nie wydarzy się nic nadzwyczajnego z kursem złotego czy stopami procentowymi na świecie, to nie powinna znacząco odbiegać od tej liczby. Kluczowy oczywiście będzie kurs naszej waluty do euro czy dolara z ostatniego dnia roku – twierdzi źródło zbliżone do NBP" - dodał.

NBP podał, że w 2022 roku poniósł stratę w wysokości około 16,94 mld zł. Dlatego z uwagi na odnotowaną stratę bank centralny nie dokonał w 2023 roku wpłaty z zysku do budżetu państwa. Tym samym 2024 rok byłby drugim z rzędu, w którym państwowa kasa nie byłaby zasilona przelewem z NBP.

W 2021 roku NBP miał 10,97 mld zł zysku i w 2022 roku dokonał wpłaty blisko 844,5 mln zł do budżetu państwa. Nadwyżka ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę - w wysokości około 9,6 mld zł - trafiła do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z kolei w 2020 roku bank centralny miał zysk w kwocie 9,34 mld zł i w 2021 roku dokonał wpłaty ponad 8,87 mld zł do budżetu.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok zwracało uwagę, że "wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością". "Wynika to z probabilistycznego charakteru procesów kształtujących ten wynik, nakładającego ograniczenia występujące na etapie budowy planu, np. w zakresie przyjętych wartości kursu złotego do walut obcych, czy operacji wykonywanych w ramach inwestowania rezerw walutowych oraz prowadzenia polityki pieniężnej. Ponadto poziom wyniku finansowego NBP uzależniony jest od wielu czynników będących poza bezpośrednim wpływem NBP" - zaznaczał resort.

Ekonomista Rafał Mudry zwrócił uwagę w mediach społecznościowych, że celem NBP nie jest wypracowywanie zysku jak w bankach komercyjnych. Zysk bądź strata to wynik księgowy, a ostateczny wynik finansowy to w dużej mierze kwestia zmian kursu polskiej waluty.

