Miliony na fikcyjne innowacje. Jest akt oskarżenia w aferze NCBR

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Afera NCBR. Adam Bielan wskazuje palcem Jacka Żalka, a Jacek Żalek - Adama Bielana
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN
Po ponad półtora roku śledztwa zapadła pierwsza decyzja procesowa w jednej z największych afer dotyczących publicznych pieniędzy na innowacje. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 33 osobom, które miały wyłudzić miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wykorzystując fikcyjne projekty badawcze i sieć tak zwanych słupów.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na ławie oskarżonych zasiądą 33 osoby.

Fałszywe projekty

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk przekazał, że aktem oskarżenia objęto przedsiębiorców oraz tzw. słupy. Zostali oni oskarżeni m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na szkodę NCBR-u, wystawianie fałszywych faktur VAT i pranie brudnych pieniędzy.

Oskarżeni od czerwca 2022 r. do stycznia 2024 r. działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze od NCBR-u pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prok. Martyniuk poinformował, że grupa zawierała umowy inwestycyjne i grantowe za pośrednictwem funduszy Scitech Fund z programu "Inteligentny Rozwój 2014-2020 – BRIDGE ALFA" i konkursu "Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe".

"Współpracowano ze spółkami formalnie prowadzonymi przez tzw. słupy, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnych prac badawczo-rozwojowych. Projekty były tworzone wyłącznie po to, aby uzyskać dofinansowanie" - dodał.

Dlaczego radczyni prawna upozorowała własną śmierć?
Klaudia Ziółkowska
Dlaczego radczyni prawna upozorowała własną śmierć?
Klaudia Ziółkowska
Sylwester Suszek z Marianem W.
Tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut i mafię paliwową łączy jedna postać
Michał Fuja
Rozbity gang dyrektorek. Wyłudziły blisko 40 milionów złotych
Tak działał "gang dyrektorek"
Piotr Krysztofiak

Jak mieli działać przestępcy

Po otrzymaniu grantów pieniądze były przelewane na konta innych podmiotów pod pozorem fikcyjnych transakcji potwierdzanych fałszywymi fakturami VAT lub wypłatami wynagrodzeń. Następnie były wypłacane w gotówce, aby ukryć ich przestępcze pochodzenie.

Oskarżeni wyłudzili z NCBR-u niemal 5 mln zł, a usiłowali wyłudzić niemal 43 mln zł.

Dla 10 oskarżonych, którzy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokuratura wystąpiła z wnioskiem o wydanie na nich wyroku skazującego. Nadal kontynuowane jest postępowanie wobec 28 podejrzanych, w tym Hanny S., byłej zastępczyni dyrektora NCBR-u w latach 2022-2023.

Prok. Martyniuk podkreślił, że prokuratura planuje w najbliższym czasie skierować w tej sprawie kolejne akty oskarżenia.

Autorka/Autor: wk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Narodowe Centrum Badań i RozwojuProkuratura
Andrzej Domański
Koniec prac nad budżetem na 2026. Sejm podjął decyzję

