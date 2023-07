Na mapie Polski mogą się pojawić 34 nowe miasta

W 2024 roku na mapie Polski ma pojawić się 34 nowych miast. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Dokument trafił do uzgodnień i opiniowania.

MSWiA w projekcie rozporządzenia zaproponowało, by status miasta uzyskały 34 miejscowości. Najwięcej z nich jest położonych w województwie mazowieckim - 11 oraz województwie łódzkim - 8. Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która rozpatruje wnioski i wydaje stosowne rozporządzenie do dnia 31 lipca każdego roku.