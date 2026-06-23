Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Miliony na niewykorzystane urlopy. Rekordzista odebrał 680 tysięcy złotych

|
pln pieniadze shutterstock_2161522551
Gdzie na urlop? Jakie kierunki wybierają Polacy? Rozmowa z Pawłem Radolińskim
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Państwo wydało w ubiegłym roku ponad 84 miliony złotych na ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy - wynika z pierwszej tego typu analizy Najwyższej Izby Kontroli. Rekordzistami są służby mundurowe i żołnierze, którzy przez brak przedawnienia roszczeń mogą latami kumulować wolne dni.

Wyniki przedstawiono w "Analizie wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2025 roku". Tym razem NIK po raz pierwszy objął badaniem wydatki na "wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego".

Według analizy wydatki wyniosły łącznie 84,4 mln zł i dotyczyły 4,1 tys. osób. Z tego największe środki pochłonęły ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych. Wyniosły one blisko 72 mln zł, co stanowi 85 proc. ogółu środków przeznaczonych na ten cel. Trafiły one natomiast do 2,2 tys. osób, co stanowi niemal 54 proc. ogółu osób odbierających ekwiwalenty za urlopy.

Ekwiwalenty dla mundurowych

Według analizy NIK "wynikało to przede wszystkim ze specyfiki ochrony prawnej nabytego prawa do wypoczynku tej grupy pracowników". W przypadku żołnierzy i funkcjonariuszy prawo do niewykorzystanego urlopu nie przedawnia się.

"Prowadzi to do zjawiska wieloletniego kumulowania niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego do momentu zwolnienia ze służby, kiedy to wypłata ekwiwalentu staje się obligatoryjna, generując nagłe i znaczne obciążenie budżetu państwa" - czytamy w dokumencie NIK.

Izba za przykład podaje Komendę Główną Policji w Warszawie, która miała ponieść najwyższe wydatki na ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. 450 pracowników miało otrzymać w ten sposób 12,1 mln zł. Tam również odnotowano rekordowe wypłaty jednostkowe ekwiwalentów w kwocie 680,9 tys. zł, 407,2 tys. zł oraz 356,3 tys. zł. Tego typu indywidualne należności przekraczające 200 tys. zł wystąpiły również w Służbie Ochrony Państwa oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

"Skala tych wydatków świadczy o szczególnych trudnościach w zapewnieniu funkcjonariuszom i żołnierzom możliwości regularnego i bieżącego korzystania z urlopów wypoczynkowych w naturze oraz jednoznacznie wskazuje na systemowe zaniedbania w egzekwowaniu ich wykorzystania" - ocenia NIK.

Izba dodała, że takie stawki ekwiwalentów mogą również wynikać z "braków kadrowych lub złej organizacji pracy, co w konsekwencji prowadzi do nieracjonalnego zarządzania środkami publicznymi".

Ponad milion dla pracowników kancelarii prezydenta

NIK wskazał również na problem wysokich ekwiwalentów za urlopy wśród sędziów i prokuratorów. W tych grupach kwota wypłat dla 31 osób wyniosła 1,75 mln zł.

"Powoduje to, że niewykorzystane urlopy stają się kosztownym zobowiązaniem finansowym, co w praktyce oznacza wysokie wypłaty jednostkowe ekwiwalentów" - dodaje NIK. W Prokuraturze Krajowej jedna z nich miała sięgnąć 336 tys. złotych.

Wśród instytucji państwowych najwyższe wydatki na ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanych urlopów poniosła Kancelaria Prezydenta RP - 1,1 mln zł dla 52 osób. Kancelaria Sejmu wypłaciła natomiast 693,2 tys. zł 79 pracownikom.

"Najwyższe ekwiwalenty jednostkowe w tej grupie wyniosły: 111,8 tys. zł w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz powyżej 90 tys. zł w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" - dodaje NIK.

Prawo do urlopu wśród cywili

Inaczej sytuacja wygląda wśród pracowników cywilnych i urzędników służby cywilnej. Pomimo że stanowili oni niemal połowę wszystkich osób, które otrzymały w ubiegłym roku ekwiwalent (45,5 proc.), wartość wypłaconych im środków odpowiadała zaledwie 12,9 proc. (10,9 mln zł) łącznej kwoty wydanej na ten cel.

Wynika to z przepisów Kodeksu pracy, według którego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, a roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

"Regulacje te znacznie ograniczyły możliwość gromadzenia nadmiernych zaległości urlopowych w tej grupie zawodowej" - ocenia NIK.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
19 min
pc
Rafał Leśkiewicz
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
urlopSłużby wojskoweNajwyższa Izba Kontroli
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2284964233
Kosiniak-Kamysz: to są minuty, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski
Z kraju
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Meta zawiesza program. Pokłosie alarmu jednego z pracowników
Tech
Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Amerykańska firma stawia na Polskę. Tusk: tysiące miejsc pracy, miliardy zainwestowanych dolarów
Z kraju
shutterstock_2482047649
"Specjalne śledztwo" po tragedii w Teksasie
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
Z kraju
chiny
Paliwowa tarcza Chin. Jak Pekin chronił globalne rynki?
Ze świata
Google
Google traci ludzi od AI. Akcje Alphabetu mocno w dół
Tech
Stacja paliw, Rosja
Kryzys paliwowy sięga Syberii. Wprowadzono limity
Ze świata
Elon Musk
"Ekstremalne bogactwo" Muska. Dorównuje PKB Szwajcarii
Ze świata
Emerytury
ZUS ujawnia skalę najniższych emerytur. Niepokojące dane
Dla seniora
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Ropa jeszcze niżej w reakcji na rozmowy USA z Iranem
Rynki
Zakupy
Tak rosną ceny na półkach. Co drożeje najszybciej?
Pieniądze
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
Moto
Paliwa
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
shutterstock_2674507729
Oszustwo "na zwrot nadpłaty". Rzecznik ostrzega
Tech
shutterstock_2561069725
Są na krawędzi strajku. Możliwe utrudnienia dla pasażerów
Ze świata
Japonia chce podnieść wiek emerytalny do 70 lat
Japończycy podnoszą opłaty wizowe. Pierwsza taka decyzja od prawie pół wieku
Turystyka
Dział półprzewodników IBM przynosił straty na poziomie półtora miliarda dolarów
Tajwańczycy zbudują w Polsce park technologiczny. Dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy
Tech
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Awaria popularnej platformy
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Kosmiczny debiut SpaceX. Szał na Wall Street
Tech
Ormuz – cieśnina
USA zawieszają sankcje na Iran
Ze świata
przesylka odbior kobieta kurier shutterstock_2229133163
"Zmiany najmocniej odczują klienci Temu, Shein czy AliExpres"
Handel
cpk2
"Jest to symboliczna umowa". Port Polska nabiera kształtów
Z kraju
shutterstock_2688189263
Nvidia ma odpowiedź na koszt środowiskowy AI. Kluczowe ma być nowe chłodzenie
Tech
Alan Greenspan czb
Odeszła legenda amerykańskiej gospodarki
Ze świata
NIK ma dokładnie prześwietlić konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Kolejny etap oszustw NCBiR. Prokuratura składa nowy akt oskarżenia
Z kraju
ormuz shutterstock_617485811_1
Wiceprezydent USA: cieśnina Ormuz jest otwarta
Ze świata
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ile kosztuje paliwo w Europie? Polska z jednym z najlepszych wyników
Rynki
Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski
AI może zmienić polską gospodarkę. PKB wzrośnie nawet o 12 procent
Z kraju
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany na szczycie kluczowej agencji. PAIH ma nowe szefostwo
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica