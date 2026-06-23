Z kraju Miliony na niewykorzystane urlopy. Rekordzista odebrał 680 tysięcy złotych Wiktor Knowski |

Gdzie na urlop? Jakie kierunki wybierają Polacy? Rozmowa z Pawłem Radolińskim Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wyniki przedstawiono w "Analizie wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2025 roku". Tym razem NIK po raz pierwszy objął badaniem wydatki na "wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego".

Według analizy wydatki wyniosły łącznie 84,4 mln zł i dotyczyły 4,1 tys. osób. Z tego największe środki pochłonęły ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych. Wyniosły one blisko 72 mln zł, co stanowi 85 proc. ogółu środków przeznaczonych na ten cel. Trafiły one natomiast do 2,2 tys. osób, co stanowi niemal 54 proc. ogółu osób odbierających ekwiwalenty za urlopy.

Ekwiwalenty dla mundurowych

Według analizy NIK "wynikało to przede wszystkim ze specyfiki ochrony prawnej nabytego prawa do wypoczynku tej grupy pracowników". W przypadku żołnierzy i funkcjonariuszy prawo do niewykorzystanego urlopu nie przedawnia się.

"Prowadzi to do zjawiska wieloletniego kumulowania niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego do momentu zwolnienia ze służby, kiedy to wypłata ekwiwalentu staje się obligatoryjna, generując nagłe i znaczne obciążenie budżetu państwa" - czytamy w dokumencie NIK.

Izba za przykład podaje Komendę Główną Policji w Warszawie, która miała ponieść najwyższe wydatki na ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. 450 pracowników miało otrzymać w ten sposób 12,1 mln zł. Tam również odnotowano rekordowe wypłaty jednostkowe ekwiwalentów w kwocie 680,9 tys. zł, 407,2 tys. zł oraz 356,3 tys. zł. Tego typu indywidualne należności przekraczające 200 tys. zł wystąpiły również w Służbie Ochrony Państwa oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

"Skala tych wydatków świadczy o szczególnych trudnościach w zapewnieniu funkcjonariuszom i żołnierzom możliwości regularnego i bieżącego korzystania z urlopów wypoczynkowych w naturze oraz jednoznacznie wskazuje na systemowe zaniedbania w egzekwowaniu ich wykorzystania" - ocenia NIK.

Izba dodała, że takie stawki ekwiwalentów mogą również wynikać z "braków kadrowych lub złej organizacji pracy, co w konsekwencji prowadzi do nieracjonalnego zarządzania środkami publicznymi".

Ponad milion dla pracowników kancelarii prezydenta

NIK wskazał również na problem wysokich ekwiwalentów za urlopy wśród sędziów i prokuratorów. W tych grupach kwota wypłat dla 31 osób wyniosła 1,75 mln zł.

"Powoduje to, że niewykorzystane urlopy stają się kosztownym zobowiązaniem finansowym, co w praktyce oznacza wysokie wypłaty jednostkowe ekwiwalentów" - dodaje NIK. W Prokuraturze Krajowej jedna z nich miała sięgnąć 336 tys. złotych.

Wśród instytucji państwowych najwyższe wydatki na ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanych urlopów poniosła Kancelaria Prezydenta RP - 1,1 mln zł dla 52 osób. Kancelaria Sejmu wypłaciła natomiast 693,2 tys. zł 79 pracownikom.

"Najwyższe ekwiwalenty jednostkowe w tej grupie wyniosły: 111,8 tys. zł w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz powyżej 90 tys. zł w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" - dodaje NIK.

Prawo do urlopu wśród cywili

Inaczej sytuacja wygląda wśród pracowników cywilnych i urzędników służby cywilnej. Pomimo że stanowili oni niemal połowę wszystkich osób, które otrzymały w ubiegłym roku ekwiwalent (45,5 proc.), wartość wypłaconych im środków odpowiadała zaledwie 12,9 proc. (10,9 mln zł) łącznej kwoty wydanej na ten cel.

Wynika to z przepisów Kodeksu pracy, według którego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, a roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

"Regulacje te znacznie ograniczyły możliwość gromadzenia nadmiernych zaległości urlopowych w tej grupie zawodowej" - ocenia NIK.

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