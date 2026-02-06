Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Największy od miesięcy atak na polską przestrzeń informacyjną"

shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Fejki o agregatach z Polski sprzedawanych na aukcjach w sieci rozchodziły się bardzo szeroko
Źródło: TVN24
Największy skok w liczbie rosyjskiej dezinformacji w polskiej przestrzeni informacyjnej miał miejsce w drugiej połowie stycznia - przekazał rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. W tym czasie właśnie ruszyła akcja "Ciepło z Polski dla Kijowa".

"Największy od miesięcy atak na polską przestrzeń informacyjną. Gdy rosyjskie pociski niszczą ukraińskie elektrociepłownie i zabierają ciepło milionom ludzi, rosyjskie boty i prorosyjskie trolle próbują jednocześnie 'zabierać prawdę' - fabrykują kłamstwa, podczas gdy Polacy pomagają Ukraińcom" - napisał MSZ w mediach społecznościowych.

Czytaj też: Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku

"Ponad 21 mln wyświetleń"

Jak dodano, fałszywe treści o "rzekomych nadużyciach polskiej pomocy humanitarnej przez Ukraińców miały ponad 21 mln wyświetleń", czyli - jak podkreślono - prawie trzy razy więcej niż w przypadku rosyjskiego ataku informacyjnego podczas nalotu dronów we wrześniu 2025 r.

Dopytany o ten wpis, Wewiór powiedział, że MSZ stale monitoruje "dezinformacyjną przestrzeń" w Polsce i blisko współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Cyfryzacji. - Największy skok (dezinformacji - red.) widzieliśmy w drugiej połowie stycznia - w zasadzie prawie dokładnie od momentu, kiedy ruszyła zbiórka ciepła dla Kijowa - podkreślił.

"Ciepło z Polski dla Kijowa"

Ukraina zmaga się z konsekwencjami rosyjskich ataków m.in. na obiekty energetyczne, które od miesięcy pozostają głównym celem. Z tego powodu dostawy prądu w kraju są mocno ograniczone. Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną sama stolica kraju doświadcza długich przerw w dostawach prądu i ciepła, a mieszkańcy Kijowa muszą uczyć się funkcjonować w ekstremalnych warunkach.

Akcja "Ciepło z Polski dla Kijowa" rozpoczęła się w drugiej połowie stycznia. W publicznej zbiórce na ten cel zgromadzono blisko 9,5 mln zł, organizatorzy przedsięwzięcia chcą zebrać 10 mln zł. Pierwsza partia generatorów prądu zakupionych w ramach akcji przyjechała do Kijowa pod koniec stycznia, kolejną partię dostarczyła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Polski sprzęt nie trafiał na aukcje

Po rozpoczęciu akcji w sieci pojawiły się wpisy m.in. sugerujące, że generatory prądu wysłane z Polski do Kijowa rzekomo trafiają na ukraińskie aukcje internetowe.

Redakcja Konkret24 ustaliła, że była to typowa prorosyjska dezinformacja: agregaty dostępne na portalach aukcyjnych to inne urządzenia niż te przekazane Ukraińcom w ramach pomocy z Polski.

Ukraińcy sprzedają na aukcjach "polskie agregaty"? Nie te, o których myślicie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraińcy sprzedają na aukcjach "polskie agregaty"? Nie te, o których myślicie

Michał Istel

Fale dezinformacji

Pod koniec 2025 r. kierowniczka Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK dr Agnieszka Lipińska informowała, że w drugiej połowie 2025 r. wzrosła liczba fałszywych informacji i dotyczyły one głównie kwestii związanych z wojną w Ukrainie. Jak wyjaśniła, było to efektem większej aktywności aktorów zewnętrznych, w tym rosyjskich i białoruskich ośrodków, które próbowały wpływać na opinię publiczną państw zaangażowanych w pomoc Ukrainie oraz wykorzystywały do tego działania hybrydowe o charakterze dezinformacyjnym.

Jedna z głównych fal dezinformacji w 2025 r. była związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony podczas wrześniowego ataku Rosji na Ukrainę. Wówczas najczęściej powielaną fałszywą informacją było twierdzenie, że drony typu Gerbera, które spadły kilkaset kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej, nie mogły wystartować z Rosji ze względu na rzekomy zasięg wynoszący ok. 500 km. Narracja ta była wykorzystywana do sugerowania, że incydent miał na celu "wciągnięcie" Polski do wojny przez Ukrainę mimo braku dowodów potwierdzających takie twierdzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychFake News
Zobacz także:
Iran. Piesi w Teheranie
MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium
Z kraju
shutterstock_2239909941
Eurojackpot. Wygrana czwartego stopnia w Polsce
Z kraju
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na zdjęciu w środku
Kraj "pod ścianą". Przywódca zmienia zdanie co do rozmów z Trumpem
Ze świata
autostrada s7 okolice Krakowa
Taką mamy zimę. "Rynek trochę się na nią nie przygotował"
Z kraju
Zasnuta dymem Moskwa
MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. "Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"
Z kraju
Teheran, Iran
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"
Ze świata
Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią
Dodatkowy pas na autostradzie. Wybrano wykonawcę
Moto
shutterstock_2211362781
Jest porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
Z kraju
Ursula von der Leyen
To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"
Ze świata
telefon szpieg hacker
Awaria w sieci Orange
Z kraju
Xi Jinping
Czystka w sektorze finansowym. Były wiceprezes banku ofiarą przywódcy
Ze świata
shutterstock_2729355655
Ceny poszybowały, ogromne kłopoty z zakupem
Łukasz Figielski
shutterstock_2425689893
Gigantyczne straty producenta samochodów. Akcje w dół
Moto
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
Ze świata
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
Ze świata
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
Nieruchomości
shutterstock_2699009833
Zmiana w podejściu do alkoholu w muzułmańskim kraju
Ze świata
Jeff Bezos
Potężne inwestycje Amazona. Niedługo po cięciach w "Washington Post"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin najsłabszy od wyborów w USA. Co jest powodem?
Ze świata
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
Z kraju
Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków
Ze świata
shutterstock_2250571743
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Z kraju
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
Handel
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Nieruchomości
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najgorszy wynik od Wielkiej Recesji. Przyczynił się do tego Amazon
Ze świata
shutterstock_2689149051
CBA zatrzymało twórców projektu gry mobilnej. Chodzi o milionowe szkody
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica