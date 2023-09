Najważniejsze informacje gospodarcze w tym tygodniu. Z Polski i ze świata

Według konsensusu opracowanego przez PAP Biznes w dniach 11-12 września, rynek oczekuje, że na koniec 2023 r. inflacja bazowa w Polsce spadnie do 7,7 proc., a na koniec 2024 r. obniży się do 4,8 proc.

GUS poda kluczowe dane o gospodarce

Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazuje, że roczna dynamika produkcji przemysłowej w sierpniu wyniosła -1,7 proc. (vs -2,7 proc. w lipcu), produkcji budowlano-montażowej: +1,1 proc. (vs +1,1 proc. miesiąc wcześniej), cen produkcji: -2,5 proc. (vs -1,7 proc. wcześniej), sprzedaży detalicznej w cenach stałych: -3,6 proc. (vs -4,0 proc. w lipcu), wynagrodzeń: +11,8 proc. (vs 10,4 proc.), a zatrudnienia: +0,1 proc. (vs 0,1 proc. miesiąc wcześniej).