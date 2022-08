Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking

Zofia i Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom od stycznia do czerwca tego roku - wynika z zestawiania opublikowanego na rządowym portalu dane.gov.pl. W czołówce znaleźli się również: Zuzanna i Hanna oraz Jan i Aleksander. W pierwszym półroczu 2022 roku rodzice decydowali się jednak także na bardziej oryginalne imiona jak Kenzo, Sava, Fabian czy Goja i Nora.

Na pierwszym miejscu znalazła się Zofia, która wyprzedziła ubiegłoroczną liderkę – Zuzannę. Polacy chętnie wybierają dla swoich dzieci również imiona takie jak: Hanna, Maja, Laura, Julia. W przypadku chłopców kolejny raz króluje Antoni. Kolejne popularne imiona to: Jan, Aleksander, Franciszek, Nikodem czy Jakub.

Najrzadziej pojawiające się imiona męskie w zestawieniu to Ambroży, Ari, Jamie. Natomiast wśród żeńskich imion są to m. in. Tulia, Aldona, Iwa.