Zuzanna i Antoni na czele zestawienia. Oto najpopularniejsze imiona w Polsce

Zuzanna i Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom od stycznia do czerwca tego roku - wynika z zestawiania opublikowanego na portalu dane.gov.pl. W czołówce znaleźli się również: Zofia i Hanna oraz Jan i Aleksander. W pierwszym półroczu 2021 roku rodzice decydowali się jednak także na bardziej oryginalne imiona, jak Mercedes i Romeo czy różne wersje imienia Brian.

Jak informuje serwis dane.gov.pl, najrzadziej pojawiające się imiona w zestawieniu to Mercedes, Ligia i Nia. Natomiast wśród chłopców są to m. in. Gajusz, Racibor czy Romeo.