Najpopularniejsze imiona w Polsce w 2022 roku

Zofia i Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2022 roku - wynika z zestawiania opublikowanego na portalu dane.gov.pl. Na podium znaleźli się również: Zuzanna i Hanna oraz Jan i Aleksander. Ale rodzice decydowali się również na bardziej oryginalne imiona.

Najpopularniejsze imię dla chłopca w zeszłym roku to Antoni. W 2022 roku przyszło na świat 6670 dzieci o takim imieniu. Na kolejnych miejscach znaleźli się Jan (6341 urodzeń) i Aleksander (6201). Dziewczynki rodzice najczęściej nazywali natomiast imieniem Zofia (5714 urodzeń), Zuzanna (5558) i Hanna (5261).

Najpopularniejsze imiona - zmiany na podium

W poprzednich latach w komunikatach danych.gov.pl wielokrotnie przypominano, że "wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające". Co więcej, imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór.

1. Zofia – 5714 (awans z 2. miejsca) 2. Zuzanna – 5558 (liderka zestawienia z I połowy 2022 r.) 3. Hanna – 5261 (utrzymuje miejsce 3.) 4. Laura – 5095 (awans z 6. miejsca) 5. Maja – 4979 (to samo miejsce również w ubiegłym roku) 6. Julia – 4936 (poprzednio 4. miejsce) 7. Oliwia – 4440 (to samo miejsce również w ubiegłym roku) 8. Alicja – 4261 (to samo miejsce również w ubiegłym roku) 9. Pola – 4087 (miejsce 10. w poprzednim rankingu) 10. Lena – 3811 (poprzednio 9. miejsce)