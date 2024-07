Najniższa krajowa wzrosła 1 lipca 2024 roku. Druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej to efekt rozporządzenia przyjętego przez rząd w ubiegłym roku. Minimalne wynagrodzenie jest podnoszone dwa razy w roku w przypadku podwyższonej inflacji.

Najniższa krajowa 1 lipca 2024 roku wzrosła do poziomu 4300 zł brutto (3261,53 zł netto) . Wcześniej - od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku - wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosiła 4242 zł brutto (3221,98 zł netto).

Płaca minimalna to około 52 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że średnia pensja brutto w pierwszym kwartale 2024 osiągnęła poziom 8147,38 zł.

Najniższa krajowa w 2024 roku

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje płacę minimalną w Polsce, co oznacza, że pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu nie może otrzymywać pensji mniejszej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej) ustalonego w danym roku.

W sytuacji gdy prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. (czyli gdy przewidywana inflacja wynosi co najmniej 5 procent) - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej - od 1 stycznia i od 1 lipca.

Najniższa krajowa w 2025 roku

"W świetle dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka 'orientacyjnych wartości referencyjnych'. Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym)" - wskazał resort.

" Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, której osiągnięcia należy perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia" - poinformowało ministerstwo.

Wywołało to kontrowersje wśród ekonomistów. "No to przedsiębiorcy muszą zapiąć pasy" - komentował Sławomir Dudek, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych.