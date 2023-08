Ranking najlepszych miast do życia w Polsce. Są niespodzianki

Najlepsze miasta do życia w Polsce

Business Insider przygotował ranking 16 wojewódzkich miast. Stolica Wielkopolski zajęła pierwsze miejsce, co oznacza, że tam Polakom żyje się najlepiej. - Dobrze się żyje, tylko remonty przeszkadzają. (...) Jeśli chodzi o jakość życia, to naprawdę fajnie - powiedział Antoni, kolejny mieszkaniec Poznania.

W zestawieniu im mniej punktów, tym wyższe miejsce. Poznań we wszystkich kategoriach jest w pierwszej dziesiątce, co daje mu pozycję lidera. Kluczowych okazało się kilka elementów.

Drugie i trzecie miejsce

Mówił też o zaletach miasta: - Przede wszystkim to stolica polskiej piosenki i samo to zobowiązuje. (...) Idealne miasto do życia, takie 15-minutowe, pełne zieleni, ścieżek rowerowych, nie za duże i nie za małe, czyli takie, w którym w dojazdach do pracy nie marnuje się życia.