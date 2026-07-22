Najem krótkoterminowy w Polsce. "Potrzebujemy brukselskiego bata"

Jan Śpiewak o ustawie o najmie krótkoterminowym Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: NewJadsada/Shutterstock

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Gośćmi debaty TVN24+ byli Eliza Dydyńska-Czesak - radna miasta Kraków, dr Jan Śpiewak - socjolog i aktywista, Marek Kamieński - ekspert sądowy ds. turystyki oraz Jan Szyszko - wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Rząd przyjął w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich, uznający najem krótkoterminowy (do 30 dni) za usługę hotelarską. Celem zmian jest walka z szarą strefą oraz dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego.

- Jestem w stanowczej opozycji do trybu, w jakim procedowana była ta ustawa. Mięliśmy do czynienia z sytuacją, w której ministerstwo, które reprezentuję, na każdym etapie zgłaszało konkretne, te same uwagi do tego projektu dotyczące tego, by dać decyzyjność wspólnotom mieszkaniowym w sprawie najmu krótkoterminowego - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

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Ustawa o najmie krótkoterminowym

Według przyjętego projektu ani wspólnoty mieszkaniowe, ani samorządy nie mają wpływu na najem krótkoterminowy. - To jest ciekawe, bo w pierwotnej wersji, która pojawiła się na tych komitetach, samorządy miały to prawo - dodał Szyszko. Wiceminister podkreślił, że choć trwały rozmowy na temat uwzględnienia głosu wspólnot mieszkaniowych w kwestii najmu krótkoterminowego, to "zostały w pewnym momencie zerwane".

- Ludzie się wyprowadzają, bo widzą tą uciążliwość overtourismu (przesytu ruchem turystycznym - przyp. red.), którego częścią jest najem krótkoterminowy - powiedziała Eliza Dydyńska-Czesak, radna miasta Kraków.

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Szara strefa może stanowić połowę rynku

Według danych Eurostatu w 2025 roku Polacy i zagraniczni turyści zarezerwowali w Polsce łącznie ponad 44 miliony noclegów, co stanowi wzrost o prawie 14 proc. w skali roku. - Turystyka to jest trzeci co do wielkości przemysł na świecie - powiedział Marek Kamieński, ekspert sądowy ds. turystyki. Dodał, że według statystyk co 11. osoba na świecie pracuje w turystyce. Polski sektor turystyki ma być natomiast wart ok. 180 mld zł (ok. 6 proc. PKB), z czego 16 mld stanowi najem krótkoterminowy.

- Na dzień dzisiejszy nie mamy nic. Nie mamy żadnych (regulacji) - ocenił sytuację w najmie krótkoterminowym ekspert. Zaznaczył, że szara strefa w tym sektorze może stanowić ponad połowę rynku. - Zgodzę się, że to nie jest wyjście optymalne dla wszystkich stron. Ale będzie to regulacja, która będzie wprowadzała jakieś cywilizowane obyczaje - ocenił rządowy projekt Kamieński.

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- To będzie martwe prawo. Te zapisy są tak stworzone, że nie wiadomo, ile tych naruszeń prawa musiałoby zostać popełnione - ocenił socjolog i aktywista Jan Śpiewak.

"Prezent dla branży"

- Ja się bardzo obawiam, że tak naprawdę ta ustawa jest ogromnym prezentem dla tej branży. Ona nie tylko legalizuje w dużym stopniu bezprawie, które dzisiaj mamy na tym rynku, ale otwiera też drogę do wejścia w ten biznes ogromnych funduszy nieruchomościowych, które będą mogły inwestować w lokale pod najem krótkoterminowy - dodał.

Śpiewak podkreślił, że Polska jest spóźniona z wprowadzeniem ustawy o najmie krótkoterminowym, czego już wcześniej wymagały od nas unijne regulacje. - Potrzebujemy brukselskiego bata, żeby wprowadzić elementarny porządek - stwierdził.

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