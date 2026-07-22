Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Najem krótkoterminowy w Polsce. "Potrzebujemy brukselskiego bata"

|
zamek elektroniczny, karta dostępu, bezpieczeństwo shutterstock_2564956181
Jan Śpiewak o ustawie o najmie krótkoterminowym
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: NewJadsada/Shutterstock
Zgodzę się, że to nie jest wyjście optymalne dla wszystkich stron. Ale będzie to regulacja, która będzie wprowadzała jakieś cywilizowane obyczaje - ocenił ekspert do spraw turystyki Marek Kamieński w debacie TVN24+. Goście Jana Niedziałka rozmawiali o kontrowersjach wokół projektu ustawy o najmie krótkoterminowym.

Gośćmi debaty TVN24+ byli Eliza Dydyńska-Czesak - radna miasta Kraków, dr Jan Śpiewak - socjolog i aktywista, Marek Kamieński - ekspert sądowy ds. turystyki oraz Jan Szyszko - wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Rząd przyjął w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich, uznający najem krótkoterminowy (do 30 dni) za usługę hotelarską. Celem zmian jest walka z szarą strefą oraz dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego.

- Jestem w stanowczej opozycji do trybu, w jakim procedowana była ta ustawa. Mięliśmy do czynienia z sytuacją, w której ministerstwo, które reprezentuję, na każdym etapie zgłaszało konkretne, te same uwagi do tego projektu dotyczące tego, by dać decyzyjność wspólnotom mieszkaniowym w sprawie najmu krótkoterminowego - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

OGLĄDAJ DEBATĘ TVN24+ O NAJMIE KRÓTKOTERMINOWYM>>>

Ustawa o najmie krótkoterminowym

Według przyjętego projektu ani wspólnoty mieszkaniowe, ani samorządy nie mają wpływu na najem krótkoterminowy. - To jest ciekawe, bo w pierwotnej wersji, która pojawiła się na tych komitetach, samorządy miały to prawo - dodał Szyszko. Wiceminister podkreślił, że choć trwały rozmowy na temat uwzględnienia głosu wspólnot mieszkaniowych w kwestii najmu krótkoterminowego, to "zostały w pewnym momencie zerwane".

- Ludzie się wyprowadzają, bo widzą tą uciążliwość overtourismu (przesytu ruchem turystycznym - przyp. red.), którego częścią jest najem krótkoterminowy - powiedziała Eliza Dydyńska-Czesak, radna miasta Kraków.

>>> Najem krótkoterminowy w Polsce rośnie. "Łódź zwraca uwagę"

Szara strefa może stanowić połowę rynku

Według danych Eurostatu w 2025 roku Polacy i zagraniczni turyści zarezerwowali w Polsce łącznie ponad 44 miliony noclegów, co stanowi wzrost o prawie 14 proc. w skali roku. - Turystyka to jest trzeci co do wielkości przemysł na świecie - powiedział Marek Kamieński, ekspert sądowy ds. turystyki. Dodał, że według statystyk co 11. osoba na świecie pracuje w turystyce. Polski sektor turystyki ma być natomiast wart ok. 180 mld zł (ok. 6 proc. PKB), z czego 16 mld stanowi najem krótkoterminowy.

- Na dzień dzisiejszy nie mamy nic. Nie mamy żadnych (regulacji) - ocenił sytuację w najmie krótkoterminowym ekspert. Zaznaczył, że szara strefa w tym sektorze może stanowić ponad połowę rynku. - Zgodzę się, że to nie jest wyjście optymalne dla wszystkich stron. Ale będzie to regulacja, która będzie wprowadzała jakieś cywilizowane obyczaje - ocenił rządowy projekt Kamieński.

>>> Niespodzianka na rynku mieszkań. Stolica liderem spadków

- To będzie martwe prawo. Te zapisy są tak stworzone, że nie wiadomo, ile tych naruszeń prawa musiałoby zostać popełnione - ocenił socjolog i aktywista Jan Śpiewak.

"Prezent dla branży"

- Ja się bardzo obawiam, że tak naprawdę ta ustawa jest ogromnym prezentem dla tej branży. Ona nie tylko legalizuje w dużym stopniu bezprawie, które dzisiaj mamy na tym rynku, ale otwiera też drogę do wejścia w ten biznes ogromnych funduszy nieruchomościowych, które będą mogły inwestować w lokale pod najem krótkoterminowy - dodał.

Śpiewak podkreślił, że Polska jest spóźniona z wprowadzeniem ustawy o najmie krótkoterminowym, czego już wcześniej wymagały od nas unijne regulacje. - Potrzebujemy brukselskiego bata, żeby wprowadzić elementarny porządek - stwierdził.

OGLĄDAJ: Zniszczone klatki, udręka mieszkańców. "Zamieniliśmy mieszkania w produkty inwestycyjne"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24+
ZOBACZ TAKŻE:
16 min
pc
prof. Marek Migalski
TVN24
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
najemRynek mieszkaniowyNieruchomości
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20251102_24V
Francja uderza w Shein i Temu. Ostra reakcja Pekinu
Ze świata
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Skok cen paliw. W tych województwach zapłacisz najwięcej
Moto
pyszne pl shutterstock_1831894381_1
Ruszają kontrole w Pyszne.pl. Spółka odpowiada
Z kraju
Gdyby podniesiona została kwota wolna do 8 tys. zł bez podnoszenia podatków, zmniejszenia wydatków lub błyskawicznego uszczelnienia systemu ściągania danin, wzrósłby deficyt budżetowy
Kosiniak-Kamysz o wyższej kwocie wolnej od podatku: będzie
Z kraju
OpenAI aplikacje AI
Test AI wymknął się spod kontroli. "Bezprecedensowy incydent cybernetyczny"
Tech
Spłata kredytu
Nowe zasady oceny punktowej BIK. Co się zmieniło?
Pieniądze
Premier Donald Tusk
Czy rząd przywróci program CPN? "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"
Moto
Antyamerykański billboard w Teheranie
Globalna gospodarka spowalnia. "To po prostu katastrofa"
Ze świata
Tokio, Japonia 13 kwietnia 2026 powitalny automat do ładowania kart suica wewnątrz stacji tokyo
Tak źle nie było od 40 lat. Nagłe odbicie waluty
Pieniądze
samochody parking komis
Sprzedaż aut z dodatkami. UOKiK stawia zarzuty
Moto
seul korea poludniowa - fornStudio shutterstock_2459861287
Mrówki w deserze. Restauratorowi z gwiazdkami Michelin grozi więzienie
Ze świata
Bitcoin dłoń
Kryptowaluty i NFT na usługach ekstremistów. Alarm z Hiszpanii
Tech
Scott Bessent
Chiński przełom w AI wywołał alarm w USA. Możliwe sankcje
Tech
tokio japonia shutterstock_2605852179
"Powinni mieć mniej włosów na nogach". Rekomendacja władz budzi kontrowersje
Ze świata
browar shutterstock_2144587447
Złoty trunek traci na popularności. Polska i Niemcy z największymi spadkami
Handel
Donald Tusk
Tusk ogłasza wielki plan dla kolei. "Ma być najlepsza w Europie"
Z kraju
shutterstock_2470127991
Nowy podatek. Jest zapowiedź wicepremiera
Tech
shutterstock_2558469751
Krytykują politykę cyfrową UE. "Antyamerykański system"
Tech
Protest przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie
Rolnicy wieszczyli katastrofę. Liczby mówią co innego
Handel
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
"Nie wycofujemy się teraz". Rynek ropy reaguje na słowa Trumpa
Rynki
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane ze sklepów. Analitycy zaskoczeni
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Specjalne ostrzeżenie. Wchodzą ważne zmiany
Tech
Donald Trump
Trump ogłasza nową politykę w sprawie leków
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto. 14 milionów do wygrania
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
Andrzej Domański i Donald Tusk
Chcą wyższych płac w administracji. Apel do rządu
Z kraju
emerytka seniorka emerytura shutterstock_2764724267_1
Jaki powinien być wiek emerytalny w Polsce? Eksperci oceniają
Dla seniora
Donald Trump
Kolejne cła w grze. Mogą wywołać wojnę handlową
Ze świata
Ludwik Kotecki
Czy wrócą niższe ceny paliw? Członek RPP zabiera głos
Z kraju
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Rynek odporny, ale ryzyka rosną. Agencja ostrzega
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica