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Z kraju

Poprawki do najmu krótkoterminowego. "Stali mieszkańcy są najważniejsi"

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Łódź
Najem krótkoterminowy - tak czy nie?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Polska 2050 przedstawi poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym, które zabezpieczą interesy mieszkańców oraz samorządów - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Szefowa MFiPR poinformowała podczas briefingu, że do projektu ustawy zgłoszone zostaną dwie grupy poprawek - pierwsza dająca mieszkańcom zrzeszonym we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach prawo do decydowania, czy chcą mieć tego typu działalność w swoich budynkach oraz nakazująca ujawnianie informacji o prowadzeniu krótkiego najmu w budynkach mieszkalnych, aby kupujący tam mieszkania mieli tego świadomość.

Druga grupa poprawek - zapowiedziała Pełczyńska-Nałęcz - dotyczy samorządów. - Oczekujemy, że samorządy będą mogły wprowadzać strefy wolne od krótkiego najmu, ale także będą miały bardziej precyzyjne instrumenty, np. pozwalające im decydować o okresach, w których taki najem jest możliwy na danym obszarze - powiedziała ministra.

Pełczyńska-Nałęcz: ucywilizowanie, nie zakazanie

Według Pełczyńskiej-Nałęcz są to rozwiązania proponowane przez Polska 2050 w projekcie ustawy, który "jest w Sejmie już prawie od roku mrożony".

Według niej po burzliwej dyskusji publicznej "nasze argumenty i argumenty ludzi trafiły do naszych koalicjantów, więc dzisiaj jest zgoda, że mają być prawa dla samorządów i mają być prawa dla mieszkańców". - Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. My będziemy bardzo tego pilnować, żeby to nie były prawa teoretyczne, niemożliwe do zastosowania w praktyce - zapowiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

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Zadeklarowała, że ze strony jej ugrupowania "jest pełna wola do współpracy". - Ale ramy tej współpracy wyznaczają dobre rozwiązania, a więc jeżeli komuś znowu by przyszło do głowy, żeby wycinać prawa samorządów i mieszkańców, my się na to nie zgodzimy - zaznaczyła ministra.

Podkreśliła, że proponowane rozwiązania zostały przyjęte i z powodzeniem funkcjonują w 14 krajach europejskich. - W Krakowie, w Warszawie, wszędzie tam, gdzie przyjeżdżają turyści, my musimy pamiętać, że jednak stali mieszkańcy są najważniejsi, ich spokój w ich domach to jest to, co im się należy. W związku z tym ucywilizowanie, nie zakazanie, bo nikt nie chce zakazywać krótkiego najmu - oceniła Pełczyńska-Nałęcz.

Ustawa o najmie krótkoterminowym

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do ministra sportu i turystyki oraz szefowej MFiPR o wypracowanie rozwiązań w sprawie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Podkreślił, że jeżeli będzie taka potrzeba, to do projektu zgłoszona zostanie autopoprawka rządowa.

Tusk o najmie krótkoterminowym
Źródło: TVN24

Projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd w połowie lipca. Doprecyzowuje pojęcie usługi hotelarskiej, przyjmując, że uznaje się za nią krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni, a pojęcie to jest tożsame z pojęciem "najmu krótkoterminowego". Według resortu sportu i turystyki ma to na celu zwalczanie szarej strefy i stanowi wykonanie unijnego rozporządzenia.

W projekcie zawarto też definicję "przedsiębiorcy" - taką samą, jaką zawiera ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Przewiduje określone sankcje za naruszenie zasad świadczenia tego typu usług oraz wprowadza Centralny Wykaz Turystyczny Obiektów Noclegowych. Każdy taki obiekt będzie musiał spełnić określone wymagania i przedłożyć regulamin porządkowy oraz przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim.

Zmiany zakładają wprowadzenie kar administracyjnych do 50 tys. zł m.in. za używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu, prowadzenie działalności bez decyzji o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, bez wpisu do właściwej ewidencji albo po jego zawieszeniu. W przypadku powtarzających się naruszeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obiekt będzie mógł zostać wykreślony z wykazu.

Strefy wolne od najmu krótkoterminowego

W pierwotnym kształcie projekt przewidywał także, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki (KO) wniósł jednak autopoprawkę, która to rozwiązanie wykreśliła.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła wówczas, że projekt nie daje praw samorządom w ustanawianiu stref wolnych od takiego najmu. Zgłosiła ona wobec tego projektu formalne zdanie odrębne.

Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś tłumaczył, że poprawka wykreślająca możliwość wprowadzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego została przyjęta, ponieważ takie rozwiązanie "nie jest konieczne". Wskazywał m.in., że niektóre kraje, na przykład Hiszpania, po wprowadzeniu stref zaczęły się z takich przepisów wycofywać. Dodał, że gdyby gmina wprowadzała strefę z zakazem najmu krótkoterminowego, wokół jej granic powstawałyby "podstrefy nadmiernego najmu hotelarskiego i krótkoterminowego".

Źródło: PAP
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Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczNajem krótkoterminowyPolska 2050
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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