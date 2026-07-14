Z kraju Rząd walczy z szarą strefą. Nowe zasady najmu krótkoterminowego Oprac. Wiktor Knowski |

Władysław Kosiniak-Kamysz o regulacji najmu krótkoterminowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw.

- Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego w spółdzielniach i wspólnotach lokatorskich (...) podmiot świadczący usługi noclegowe może zostać wykreślony z rejestru - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

Wicepremier zwrócił uwagę, że projekt wprowadza zmiany w obszarze, w którym obecnie nie ma żadnych regulacji. Jak dodał, zmiana "nie wywróci rynku hotelarskiego, nie zlikwiduje możliwości korzystania z tańszych noclegów (...), a jednocześnie będzie chroniła prawa lokatorów".

Nowe regulacje wokół najmu krótkoterminowego

W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że projekt doprecyzowuje pojęcie usługi hotelarskiej, przyjmując, że uznaje się za nią krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni, a pojęcie to jest tożsame z pojęciem "najmu krótkoterminowego". Jak zauważył resort sportu i turystyki, ma to na celu zwalczanie szarej strefy i stanowi wykonanie unijnego rozporządzenia. W projekcie zawarto też definicję "przedsiębiorcy" - taką samą, jaką zawiera ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

"Zmiana ma na celu doszczegółowienie sytuacji, w której dziś była utrudniona możliwość rejestracji najmu krótkoterminowego przez osoby, które nie były przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców. Zmiana umożliwi rejestrację wszystkich obiektów najmu krótkoterminowego, niezależnie od tego, kto będzie je prowadził" - wskazano w OSR.

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Proponowane zmiany przewidują wprowadzenie sankcji za naruszenie zasad dotyczących świadczenia usług hotelarskich. Dotychczas były one określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy.

W projekcie przewidziano też, że minister właściwy ds. turystyki opublikuje Centralny Wykaz Turystyczny Obiektów Noclegowych, który ma umożliwić "zebranie w jednym centralnym punkcie informacji, dotyczących tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie".

Zmiany dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zamierzający świadczyć usługi hotelarskie "w innym obiekcie niż obiekt hotelarski", a także rolnicy chcący prowadzić usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, podobnie jak obecnie, będą obowiązani zgłosić obiekt do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także przedłożyć regulamin porządkowy oraz oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej, że obiekt spełnia określone wymagania, w tym przeciwpożarowe i sanitarne.

Projekt doprecyzowuje, że każdy obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, będzie obligatoryjnie miał regulamin porządkowy oraz przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim przebywającym na terenie obiektu, przeciwdziałające wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Zmiany zakładają wprowadzenie kar administracyjnych do 50 tys. zł m.in. za używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu, prowadzenie działalności bez decyzji o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, bez wpisu do właściwej ewidencji albo po jego zawieszeniu. W przypadku powtarzających się naruszeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obiekt będzie mógł zostać wykreślony z wykazu.

"Strefy wolne od Airbnb"

W projekcie przewidziano, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których świadczenie usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego, będzie możliwe wyłącznie w obiektach hotelarskich.

W przypadku najmu krótkoterminowego świadczonego w obiektach zbiorowego zamieszkania ich mieszkańcy będą mogli wnioskować o dokonanie kontroli obiektu. Jeśli w jej trakcie wykazany zostanie brak spełnienia określonych norm, będzie to podstawą do wykreślenia obiektu z ewidencji.

Zdanie odrębne wobec projektu złożyła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Zero praw dla samorządów w ustanawianiu stref wolnych od airbnb. Zero praw mieszkańców w decydowaniu o tym czy mają czy nie mają burdelu/hotelu za ścianą. Taki projekt ustawy wyszedł dziś z Rady Ministrów. Zgłosiłam wobec tego projektu formalne zdanie odrębne. Jako jedyna" - napisała na platformie X.

Zero praw dla samorządów w ustanawianiu stref wolnych od airbnb

Zero praw mieszkańców w decydowaniu o tym czy mają czy nie mają burdelu/hotelu za ścianą



Taki projekt ustawy wyszedł dziś z Rady Ministrów.



Zgłosiłam wobec tego projektu formalne zdanie odrębne. Jako jedyna.



To… — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) July 14, 2026 Rozwiń