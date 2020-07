Najbogatsze polskie gminy. Na czele "polskie emiraty"

Najbogatsze gminy w Polsce

Jednak 12 z 20 najbogatszych polskich gmin to gminy wiejskie. Jak czytamy w raporcie, często to tak zwane polskie emiraty, czyli miejscowości, w których ulokowane są duże kopalnie. Dotyczy to na przykład Kleszczowej i Rząśni, które zyskują dzięki lokalizacji na ich obszarze Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i elektrowni - wyjaśnił Instytut.