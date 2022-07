Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce

Kleszczów w województwie łódzkim pozostaje najbogatszą gminą w Polsce - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Podobnie jak w latach ubiegłych na drugim końcu zestawienia znalazła się gmina Potok Górny w województwie lubelskim.

Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2022 r. (wskaźnik G), na które powołuje się portal samorzad.pap.pl, wynika, że liderem pod względem dochodów pozostaje gmina wiejska Kleszczów. Na jednego mieszkańca przypadło tam 29 704 zł.

"Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2020 r. (według stanu na 30 czerwca 2021 r.). Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT" - wyjaśnia serwis.

Najbogatsze gminy w Polsce

Dane pochodzą sprzed dokonanej na początku tego roku zmiany granic gmin Kleszczów i Bełchatów o obszar, na którym znajduje się Elektrownia Bełchatów. "W efekcie, dochód na mieszkańca w Kleszczowie może spaść w tym roku do 17,7 tys. zł - będzie to nadal najwyższy wynik w kraju - natomiast w Bełchatowie wzrosnąć do 8 tys. zł. W zestawieniu resortu finansów zmiany widoczne będą jednak z dwuletnim opóźnieniem" - tłumaczy samorzad.pap.pl.

Według zestawienia Ministerstwa Finansów drugą najzamożniejszą gminą są Kobierzyce w województwie dolnośląskim, gdzie wpływy z podatków wyniosły 8125 zł na mieszkańca. Podium zamyka gmina Rząśnia (woj. łódzkie) z dochodem w wysokości 7384 zł per capita. Na kolejnych miejscach znalazły się gminy: Jerzmanowa w woj. dolnośląskim (7330 zł per capita), Szczerców w woj. łódzkim (6936 zł per capita), Nadarzyn w woj. mazowieckim (6855 zł per capita) i Suchy Las w woj. wielkopolskim (6716 zł per capita).

Dziesiątkę najbogatszych gmin uzupełniają: Mielnik w woj. podlaskim (6703 zł per capita), Sulmierzyce w woj. łódzkim (6607 zł per capita) i Polkowie w woj. dolnośląskim (6586 zł per capita).

Wśród dużych miast jako pierwsza w zestawieniu pojawiła się Warszawa. Kwota z podatków w stolicy wyniosła 4354 zł per capita, a miasto zajęło 33. miejsce w rankingu. Warszawa jest też jednym z 66 miast na prawach powiatu i ma również udział w dochodach dedykowanych powiatom, z których stolicy przypada 847 zł per capita, i w rzeczywistości o tyle jej dochody są wyższe.

Najbiedniejsze gminy w Polsce

Na samym końcu zestawienia jest natomiast wciąż gmina Potok Górny w woj. lubelskim. Dochody gminy wynosiły 524 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tym samym gmina uplasowała się na 2477. miejscu w rankingu.

Pozostałe gminy o najniższych dochodach to: Przytuły w woj. podlaskim (559 zł per capita) i Turośl w woj. podlaskim (586 zł per capita), Lipnica Wielka w woj. małopolskim (589 zł per capita), Aleksandrów w woj. lubelskim (591 zł per capita), Dzikowiec w woj. podkarpackim (619 zł per capita), Ostrówek w woj. lubelskim (620 zł per capita) i Rościszewo w woj. mazowieckim (642 zł per capita).

W ostatniej dziesiątce są jeszcze: Rusinów w woj. mazowieckim (650 zł per capita) i Trzcianne w woj. podlaskim (658 zł per capita).

W zależności od różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla kraju, która wynosi 2122 zł, gmina może otrzymać subwencję lub musi dokonać wpłaty do budżetu państwa. Poniżej średniej znalazło się 2037 na 2477 gmin w Polsce.

Dochody gmin to jednak nie tylko wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT. Inne elementy, które składają się na budżety gmin, to: dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

