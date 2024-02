Nagrody od ministra finansów niedługo po powołaniu

"Andrzej Domański do Ministerstwa Finansów wszedł 13 grudnia, a wkrótce po zaprzysiężeniu podjął decyzję o wypłacie nagród na kwotę 3,87 mln zł brutto. Została ona podjęta w pierwszych dniach urzędowania, czyli między 13 a 26 grudnia" - przekazał portal Money.

Nagrody w MF

Ministerstwo przekazało także, że "średnia kwota przyznanej nagrody wynosiła 2926,61 zł" i łącznie dało to 3 874 831,44 zł brutto.

Nagrody za czasów PiS

W grudniu "Fakt" podał, że za rządów Zjednoczonej Prawicy od stycznia do listopada 2023 r. "nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zostały przyznane i wypłacone 2730 pracownikom Ministerstwa Finansów". Miało to mieć miejsce trzy razy - w kwietniu, lipcu i październiku i oznaczało według dziennika, że do dnia wyborów nagrody w 2023 roku pochłonęły 42 mln zł".