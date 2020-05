"Biznesowe Oscary" rozdane

- Mimo że nie spotykamy się w Ufficio Primo, to jestem dumny z tego, że udało nam się w ogóle spotkać. Mówiąc szczerze, nie dopuszczałem jako przewodniczący Kapituły nawet myśli, wariantu, w którym gala nie doszłaby do skutku - powiedział Wojciech Kostrzewa.

- Jestem przekonany, że ta nowa, online'owa formuła bardzo fajnie się sprawdziła, bo po pierwsze przyniosła wiele emocji, a po drugie sprawiła, że mogę nawet lepiej poznać wszystkich finalistów. Ta nagroda to przede wszystkim uznanie, pokazywanie, że warto, że można, że to przykład dla innych - zaznaczył.

Na początku maja Nagrodę Specjalną Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta odebrał profesor Adam Strzembosz. - Nie było przypadkiem, że rozpoczęliśmy nasz cykl 2 maja od wręczenia Nagrody Specjalnej panu profesorowi Adamowi Strzemboszowi, bo rządy prawa, prawo stabilne i przewidywalne, to fundament każdego społeczeństwa, gwarant uczciwej i długofalowej działalności gospodarczej. I takiej gwarancji potrzebują nasi finaliści i laureaci - powiedział Wojciech Kostrzewa.

Laureaci 9. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii "Wizja i innowacje" trafiła do prof. Jakuba Swadźby. Laureat jest założycielem i prezesem firmy Diagnostyka Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, największej sieci laboratoriów medycznych w Polsce. Od ponad 25 lat aktywnie rozwija rynek usług diagnostycznych, koncentrując się na nowoczesnych technologiach i innowacjach, w tym w genetyce i histopatologii.

- Chciałem podziękować całej Kapitule Polskiej Rady Biznesu. Chciałem również podziękować całej mojej rodzinie, a w szczególności mojej żonie Patrycji, z którą wspólnie prowadzimy innowacyjny szpital Regenmed, w którym leczymy ciężkie przypadki neurologiczne komórkami macierzystymi, mojemu synowi Dominikowi, który wprowadza – razem ze mną - erę technologii cyfrowej do medycyny – powiedział Jakub Swadźba. Prezes firmy Diagnostyka dziękował również pracownikom laboratoriów oraz pielęgniarkom.

Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii "Sukces" trafiła do Adama Górala, założyciela i prezesa firmy Asseco Poland S.A. To największa polska spółka informatyczna, specjalizująca się w produkcji oprogramowania komputerowego. Góral od 1991 roku rozwijał przedsiębiorstwo COMP Rzeszów, które po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jako Asseco Poland rozpoczęło ekspansję międzynarodową.

- Ogromnie dziękuję Kapitule, że państwo dostrzegliście te 30 lat wytężonej pracy, by rzeczywiście być ambasadorami polskiej informatyki na całym świecie - powiedział Adam Góral. – Ogromnie dziękuję swojemu zespołowi, działamy w ponad 50 krajach i codziennie każda z tych osób z 27 tysięcy pracuje na to, by ten nasz brand był rozpoznawalny - podkreślił.