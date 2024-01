Hojne nagrody od dwutygodniowego rządu. "Mogą wzbudzać zaskoczenie"

"Dodatkowo w sprawdzanym przez nas czasie - od dnia wyborów, czyli 15 października 2023 r., do 12 grudnia 2023 r. - w tym resorcie wypłacano bonusy w wysokości od 500 zł brutto do 15 tys. zł brutto" - czytamy w artykule.

"Po tym okresie do końca roku również były wypłacane nagrody - z resztówek. Wahały się od 1760 zł brutto do 18 tys. zł brutto" - dodaje gazeta. To oznacza, że nagrody w MSZ wypłacono też już po tym, jak na czele rządu stanął Donald Tusk.