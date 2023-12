"To jest państwo PiS. Mówiliśmy o tym, że to państwo jest partyjne i prywatne"

Schetyna: to jest państwo PiS

Schetyna, pytany o to w poniedziałek przez dziennikarzy w Sejmie, odparł iż uważa, że jest to "wierzchołek góry lodowej".

- To jest państwo PiS. Mówiliśmy o tym, mając intuicję, że to państwo jest partyjne i prywatne. To państwo jest dla tych, którzy je tworzą - państwo PiS. I wydaje mi się, że takich znaków, takich symboli rozpasania i wkładania państwowych pieniędzy do prywatnych kieszeni będzie jeszcze bardzo dużo - podkreślił senator KO. Dlatego - jak zaznaczył - "mówimy przede wszystkim o audycie, ale także w drugiej kolejności, a może nawet w pierwszej, o komisjach śledczych, które te wszystkie sprawy muszą otworzyć, upublicznić i poddać nie tylko opinii publicznej pod sąd".