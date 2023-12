Gigantyczne nagrody dla prezesa NBP. "Dzieje się coś złego"

Totalna utrata zaufania społeczeństwa i rynków, utrata reputacji banku centralnego i samego pana prezesa Adama Glapińskiego absolutnie na premie nie zasługują - oceniła w TVN24 Edyta Wojtyla, ekonomistka z Uniwersytetu WSB Merito. Jak dodała, obecny konflikt w zarządzie NBP nijak ma się do tego, żeby zaufanie do polskiego banku centralnego odbudowywać.

Jak dodała, "mamy tutaj liczne nieścisłości, brak transparentności, złe podejście nie tylko do (problemu) inflacji, ale i sytuacji gospodarczej w kraju". - Prognozy, które się nie sprawdziły i prognozy, które się sprawdziły po fakcie, bo potem je dopasowano do rzeczywistości - mówiła gościni TVN24.

Ekonomistka: mamy do czynienia z podwójnymi standardami

- To wszystko w połączeniu z totalną utratą zaufania społeczeństwa i rynków do banku centralnego, utratą reputacji banku centralnego i samego pana prezesa, to jest właśnie to, co absolutnie na premie nie zasługuje - zaznaczyła.