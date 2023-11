Nagrody last minute. Jest projekt rozporządzenia

czytaj dalej

Do internetu wyciekły wyniki badań wykonanych przez ostatnie kilka lat w jednej z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów medycznych, firmie ALAB - poinformował portal zaufanatrzeciastrona.pl. To skutek ataku grupy ransomware. Jak podaje zaufanatrzeciastrona.pl, "dane to podobno tylko próbka".