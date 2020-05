"Biznesowe Oscary". Znamy finalistów w kategorii "Sukces"

- Wybierając naszych laureatów patrzymy na twarde dane. Wielkość firmy, jej pozycję rynkową, zyskowność. Ale ta nagroda ma przede wszystkim pokazać to, że za firmami stoją ludzie i to ich wartości, ich wizja powoduje, że potrafią zmienić świat i życie nas wszystkich - wskazał Olechowski.

Finaliści kategorii "Sukces"

Jednym z finalistów w kategorii "Sukces" jest Adam Góral, założyciel i prezes firmy Asseco Poland S.A. Asseco Poland to największy polski producent oprogramowania i jedna z największych firm europejskich w tym zakresie. Z systemów spółki korzystają tysiące firm na świecie, ale też instytucje i organizacje takie jak NATO czy Unia Europejska.

- Od lat jesteśmy już dobrze postrzegani przez najwybitniejsze, największe korporacje i wiara w to, że polski informatyk ma ogromny potencjał, trwa od lat. Dowodem na to jest fakt, iż my dostarczamy najbardziej wyrafinowane usługi informatyczne - stwierdził Adam Góral.