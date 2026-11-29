Z kraju Trwa nabór do Nagrody Polskiej Rady Biznesu Oprac. Alicja Skiba |

Nabór do Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2027 Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zgłoszenia do 16. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu będzie można słać do 15 stycznia 2027 r. Zwycięzcy zostaną wskazani w trakcie uroczystej gali, która odbędzie się 24 maja.

Krzysztof Kulig zaznaczył, że sama Polska Rada Biznesu nie uczestniczy w konkursie, więc nagroda jest "zupełnie niezależna".

- Co więcej, jeśli któryś z naszych członków jest zaangażowany w nominowanych firmach, czy istnieją inne powiązania, to od razu te zgłoszenia eliminujemy - dodał.

Trzy kategorie nagród

Jak dodał Krzysztof Kulig, nabór jest bezpłatny. Nagrody przyznawane są w oparciu o trzy kategorie.

- Pierwsza to sukces, druga to wizja i innowacje, trzecia to działalność społeczna. Kapituła przyznaje również nagrodę specjalną dla wybitnych Polaków (...) - wskazał.

- Każdego roku (...) zastanawiamy się, czy znowu będziemy mieli równie wielu ciekawych kandydatów. Muszę powiedzieć, że z roku na rok są coraz ciekawsi. Może wynika to z tego, że polska gospodarka coraz bardziej się rozwija, więc liczba firm i ludzi, (...) zaangażowanych w tworzenie nowych technologii, (...) coraz bardziej się powiększa - zauważył.

Rozwój gospodarki "sukcesem polskich przedsiębiorców"

W opinii Kuliga, ważna jest narracja, że Polska "osiągnęła sukces, że jesteśmy w G20 i szóstą największą gospodarką w Europie".

- To przede wszystkim sukces polskich przedsiębiorców, (...) tworzony przez 20-30 lat, to nie wzięło się z powietrza - podkreślił.

Jak zwrócił uwagę, istotne jest również "dla ludzi, którzy będą dopiero wchodzili na rynek pracy, żeby widzieli że ciężką pracą można osiągnąć sukces".

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AI a szanse dla polskiego biznesu

W kwestii wpływu AI na przedsiębiorstwa, przewodniczący kapituły PRB przyznał, że uczestniczy "w każdym tygodniu" w spotkaniach dotyczących tego zagadnienia.

- Od takich, w trakcie których mówi się, że to poprawi efektywność pracy, do takich, gdzie mówi się, że już w ogóle nie będziemy potrzebni. (...) Każdy zajmuje się wdrażaniem AI i oczywiście jest to rewolucja, ale należy pamiętać, że sto lat temu tak samo było z silnikiem parowym. Wszyscy myśleli, że nastąpi koniec, a pojawiło się dużo innych możliwości. Uważam, że (...) ta rewolucja również stworzy bardzo dużo możliwości do rozwoju osobistego i dla biznesu - stwierdził.

Kulig przypomniał, że w tegorocznej edycji nagroda została przyznana Matiemu Staniszewskiemu i Piotrowi Dąbkowskiemu, założycielom ElevnLabs - firmy opracowującej technologię syntezy mowy na podstawie AI.

- To właściwie pierwszy prawdziwy polski "unicorn". Są uznani na całym świecie, każdy ich kojarzy w Dolinie Krzemowej - ocenił. Określenie "unicorn" oznacza po angielsku "jednorożca" i w tym wypadku odnosi się do startupu, którego wycena przekroczyła 1 miliard dolarów amerykańskich.