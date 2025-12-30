Ministerstwo ostrzega przed fałszywymi mailami. "Próbują wyłudzić środki"

Minister Domański o współpracy rządu z prezydentem Nawrockim Źródło: TVN24

Ministerstwo Finansów apeluje o szczególną ostrożność. Podkreśla, że ani MF, ani KAS nie powiadamiają w e-mailach o nadpłacie podatku.

"Nakłaniają do kliknięcia w link"

We wtorkowym komunikacie ministerstwo wyjaśniło, że oszuści wysyłają wiadomości e-mail, w których informują o zwrocie nadpłaty podatku PIT spowodowanej błędem w obliczeniach systemu.

"Proszą o potwierdzenie danych bankowych w celu rzekomego uruchomienia procedury zwrotu. W mailu oszuści nakłaniają do kliknięcia w link, który ma przekierować do portalu e-Urząd Skarbowy. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć informacje lub wyłudzić środki finansowe" - wyjaśnił resort.

"Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie powiadamiają w e-mailach o stwierdzeniu nadpłaty PIT do zwrotu. Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane lub środki finansowe" - podkreśliło MF.

Gdzie znaleźć informacje o nadpłacie podatku?

Ministerstwo przypomniało, że informacje o nadpłacie podatku można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku. Informacje dotyczące nadpłaty podatku można również uzyskać w urzędzie skarbowym, umawiając wizytę (po zalogowaniu) w serwisie e-US lub na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

"W przypadku, gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30. Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Apelujemy o szczególną ostrożność" - podkreślił resort.

