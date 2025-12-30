Logo TVN24
Z kraju

Ministerstwo ostrzega przed fałszywymi mailami. "Próbują wyłudzić środki"

Ministerstwo Finansów
Minister Domański o współpracy rządu z prezydentem Nawrockim
Źródło: TVN24
Oszuści podszywający się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową wysyłają fałszywe maile z informacją o zwrocie nadpłaty podatku PIT - przestrzega resort.

Ministerstwo Finansów apeluje o szczególną ostrożność. Podkreśla, że ani MF, ani KAS nie powiadamiają w e-mailach o nadpłacie podatku.

"Nakłaniają do kliknięcia w link"

We wtorkowym komunikacie ministerstwo wyjaśniło, że oszuści wysyłają wiadomości e-mail, w których informują o zwrocie nadpłaty podatku PIT spowodowanej błędem w obliczeniach systemu.

"Proszą o potwierdzenie danych bankowych w celu rzekomego uruchomienia procedury zwrotu. W mailu oszuści nakłaniają do kliknięcia w link, który ma przekierować do portalu e-Urząd Skarbowy. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć informacje lub wyłudzić środki finansowe" - wyjaśnił resort.

"Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie powiadamiają w e-mailach o stwierdzeniu nadpłaty PIT do zwrotu. Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane lub środki finansowe" - podkreśliło MF.

Gdzie znaleźć informacje o nadpłacie podatku?

Ministerstwo przypomniało, że informacje o nadpłacie podatku można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku. Informacje dotyczące nadpłaty podatku można również uzyskać w urzędzie skarbowym, umawiając wizytę (po zalogowaniu) w serwisie e-US lub na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

"W przypadku, gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30. Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Apelujemy o szczególną ostrożność" - podkreślił resort.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ministerstwo FinansówoszustwaOszustwa internetowePIT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica