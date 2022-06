Na Mierzei Wiślanej kanał żeglugowy napełniony wodą. Trwają testy urządzeń

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, śluza została napełniona w zeszłym tygodniu i poziom wody osiągnął docelowy stan. Napełnianie odbywało się poprzez wypalone otwory w grodzy. Wszystko to po to, by ograniczyć masy wody napływającej na raz do śluzy. To pozwoliło na dokładne monitorowanie całego procesu.