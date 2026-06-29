Z kraju Dostawca usług płatniczych traci licencję. KNF zarzuca mu brak ostrożności Oprac. Wiktor Knowski |

Andrzej Domański o relacjach handlowych z Ukrainą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak podano, spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Decyzja jest natychmiast wykonalna.

🔸 Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na świadczenie przez "mPay" spółkę akcyjną usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej za niezapewnianie ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych: https://t.co/F7uLHatmJK pic.twitter.com/9RflCt8hvn — Urząd KNF (@uknf) June 29, 2026 Rozwiń

mPay traci zezwolenie

Spółka do 30 września 2026 roku ma rozwiązać stosunki prawne wynikające ze wszystkich zawartych z użytkownikami usług płatniczych umów o świadczenie przez nią usług płatniczych, zaspokajając w sposób przewidziany prawem wszelkie roszczenia z tego tytułu oraz rozwiąże wszelkie inne umowy zawarte z kontrahentami innymi niż użytkownicy usług płatniczych, w tym z agentami oraz podmiotami, które związane są - w sposób pośredni lub bezpośredni - ze świadczeniem usług płatniczych.

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"Do czasu rozliczenia zobowiązań wobec użytkowników usług płatniczych z tytułu świadczonych im usług płatniczych przez spółkę - nie później niż do 30 września 2026 roku - spółka umożliwi posiadaczom rachunków płatniczych oraz posiadaczom instrumentów płatniczych dokonanie z tych rachunków oraz z tych instrumentów wypłat środków lub transferów na rachunki płatnicze prowadzone przez innych dostawców usług płatniczych wskazane przez posiadaczy" - napisano.

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